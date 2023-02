Clima derby, Cuttini e Zenger: “Vogliamo punti, ci vorrà solidità”

Bianconeri in campo nel derby contro Verona nel penultimo impegno casalingo della regular season. A Padova arriva un avversario che ha ritrovato fiducia e risultati dopo un momento complicato e che punta ad un piazzamento importante in chiave playoff. Un’altra sfida delicata per la squadra di coach Cuttini, che avverte: “Dovremo essere solidi”.

Appuntamento alla Kioene Arena domani alle 15.30 (diretta VolleyballWorld).

L’AVVERSARIO. “All’andata non siamo riusciti a trovare equilibri – esordisce Jacopo Cuttini – Affrontiamo una squadra forte, costruita con tanta fisicità e reduce da due vittorie molto importanti. Sarà importante l’approccio dal punto di vista della ricezione perché loro sono degli ottimi battitori, dovremo mostrare solidità sia fisicamente che mentalmente e guadagnarci delle opportunità per metterli in difficoltà”.

DA MIGLIORARE. “A mio avviso siamo migliorati sia in battuta che in ricezione rispetto a qualche mese fa – interviene Julian Zenger – Quello che ci manca è azzannare le partite quando ne abbiamo la possibilità. Questa è una caratteristica che ci è mancata in alcune gare e che dobbiamo migliorare se vogliamo raggiungere l’obiettivo. Verona è forte, completa, aggressiva in battuta e molto forte a muro. Non sarà facile, ma ormai mancano 4 partite e non possiamo soffermarci troppo sull’avversario, dobbiamo pensare a noi stessi e stare concentrati ad ogni punto di ogni gara”.

ZERO CALCOLI. “Sinceramente non abbiamo fatto nessun calcolo – riprende il coach – Quello che è sicuro è che qualche punto ci manca e che nel girone di andata, nelle sfide con Verona, Monza, Trento e Piacenza (prossimi avversari – ndr), non abbiamo raccolto niente. L’unica cosa di cui sono convinto è che servirà lo sforzo di tutta la squadra e di tutto lo staff per incassare qualche punto di settimana in settimana fino alla fine del campionato. Questo sarà indispensabile per potersi salvare”.

PRECEDENTI E ARBITRI DEL MATCH. Sono 32 i precedenti tra Padova e Verona, gli scaligeri sono in vantaggio 19-13 nelle vittorie. Verona ha vinto il match di andata, mentre nella passata stagione, alla Kioene Arena, hanno avuto la meglio i bianconeri (3-0) . La sfida sarà arbitrata Roberto Boris (1° arbitro) e Rossella Piana (2° arbitro) mentre l’addetto al videocheck sarà Gianmarco Annese.

PROMOZIONE UNIPD. Per la gara di domani la società bianconera ha avviato nei giorni scorsi, in collaborazione con l’Università di Padova, una promozione dedicata a studenti, docenti e dipendenti dell’ateneo patavino. Sarà possibile infatti acquistare un biglietto in gradinata a soli 2€, per assicurarsi il tagliando e accedere ad ulteriori informazioni visitare la pagina https://www.pallavolopadova.com/biglietti/.

BIGLIETTI PER SFIDA CON TRENTO. A partire dalle ore 10 di lunedì 13 febbraio saranno attive le prevendite per la gara del 5 marzo alle 18.00 contro l’Itas Trentino. Per ulteriori informazioni visitare la sezione “biglietti” del sito www.pallavolopadova.com.

Francesco Munari

Ufficio Stampa Pallavolo Padova

(Pallavolo Padova)