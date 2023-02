Este: Servizio Civile Universale: bando per la selezione di 7 volontari – proroga scadenza 20 febbraio

Home Notizie Servizio Civile Universale: bando per la selezione di 7 volontari – proroga scadenza 20 febbraio

AGGIORNAMENTO: è prorogato a lunedì alle ore 14:00 il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al bando

Il Comune di Este è pronto ad accogliere 7 giovani volontari tra i 18 e i 28 anni, in tre diversi progetti per il settore culturale, turistico e sociale, disponibili in allegato.

Tutti i progetti hanno una durata di 12 mesi. Per informazioni: https://www.amesci.org/serviziocivile/bandi/BANDO_SC_2022_12_15/progetti.htm

In particolare, si cercano:

3 volontari per il progetto “ A SPASSO NEL VENETO DELLE MERAVIGLIE, ALLA SCOPERTA DI ITINERARI CULTURALI VENETI” – Settore Culturale/turistico

2 volontari per il progetto “IL NOSTRO “COMUNE”: VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE TERRITORIALE” – Settore culturale/turistico

2 volontari per il progetto “OLTRE L’ETA'” – Settore Sociale

Le schede complete dei progetti sono disponibili in allegato.

Come presentare la propria candidatura?

Le domande possono essere presentate entro e non oltre il 10 febbraio 2023 alle ore 14.00, esclusivamente attraverso il sito domandaonline.serviziocivile.it del DPGSCU (leggi la guida alla compilazione della domanda) cui è possibile accedere solo ose si è in possesso delle credenziali SPID, oppure di quelle fornite dal DPGSCU, che potrai ottenere seguendo tutte le informazioni contenute nella guida alla SPID. Le domande trasmesse con modalità diverse da quelle sopra indicate non saranno prese in considerazione (art. 5 del bando). In caso di errata compilazione, è consentito annullare la propria domanda e presentarne una nuova fino al giorno e all’ora di scadenza del bando.

E’ in programma un EVENTO online di PRESENTAZIONE DEI PROGETTI SCU DI AMESCI IN VENETO, il giorno 26/01/2023 alle ore 11:00. #TeLoSpiegaAMESCI

Per aderire all’evento è necessario iscriversi al seguente link http://bit.ly/3QoId4n (sono richiesti nome, cognome e indirizzo mail). Successivamente riceverete in automatico il link per entrare nella riunione Zoom.

progetto_RETE_A_SPASSO_NEL_VENETO

Allegato formato pdf

Scarica

progetto_RETE_IL_NOSTRO_COMUNE

Allegato formato pdf

Scarica

progetto_RETE_OLTRE_L_ETA

Allegato formato pdf

Scarica

bandoSCU2022

Allegato formato pdf

Scarica

Condividi su:

(Comune di Este)