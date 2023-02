RIPARTONO GLI INCONTRI DI FORMAZIONE IN PRESENZA RISERVATI AGLI AGENTI IMMOBILIARI DEL GRUPPO FIMAA ASCOM

GRANDE SUCCESSO PER LA GIORNATA DEDICATA ALLA MEDIAZIONE DEL CREDITO E ALL’ANTIRICICLAGGIO

Sono ripresi gli incontri formativi in presenza organizzati da FIMAA Padova, il gruppo di Confcommercio Ascom che riunisce gli operatori del settore immobiliare.

Il primo appuntamento è stato interamente dedicato ad approfondire alcune tematiche strategiche per il comparto, legate alla mediazione del credito, all’antiriciclaggio ad alla privacy.

“Sono molto soddisfatta del riscontro estremamente positivo che stanno avendo gli incontri che stiamo programmando per la categoria – commenta la presidente del gruppo Silvia Dell’Uomo – Dopo il grande successo riscontrato nel 2022, abbiamo riproposto questa serie di incontri in presenza volti a dare formazione ed informazione agli operatori del nostro settore, che hanno dimostrato di apprezzare moltissimo questo tipo di formula, e l’elevato numero di partecipanti ha ben reso l’idea di quanto fosse atteso questo tipo di eventi”.

“Abbiamo proposto in questo primo incontro l’approfondimento di due tematiche molto importanti per gli agenti immobiliari – continua Dell’Uomo – grazie al contributo di professionisti del settore che hanno potuto dialogare con i nostri soci per chiarire molti aspetti normativi ed operativi”

Oltre 50 i presenti alla giornata formativa.

Hanno partecipato in qualità di relatori Damiano Corrà, ceo della società di mediazione creditizia Mediacredit, coadiuvato dal socio Tommaso Zecchetto e da Mattia Valentini, che ha approfondito l’importanza strategica per le agenzie immobiliari di avere un partner affidabile e preparato sulla mediazione del credito, e che ha presentato una interessante panoramica statistica sui volumi di compravendite e di mutui erogati in Italia e sul territorio veneto.

I temi legati all’antiriciclaggio ed alla privacy sono invece stati trattati dall’ Avv. Federico Nicolè, dell’omonimo studio legale padovano, che ha posto l’accento sulla necessità di valutare attentamente tutti gli adempimenti di legge previsti, adempimenti che sempre di più sono ormai parte integrante del lavoro quotidiano dell’agente immobiliare.

Padova, 9 febbraio 2023

(Ascom Padova)