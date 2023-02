Este: Un pomeriggio alla Casa delle Arti – domenica 12 febbraio

Home Notizie Un pomeriggio alla Casa delle Arti – domenica 12 febbraio

L’associazione culturale Fantalica APS con il Comune di Este e le associazioni Circolo musicale Il Cenacolo e Zagreo, propone “Un pomeriggio alla Casa delle arti”, rivolgendosi alle famiglie con bambini dai 6 ai 12 anni per vivere un momento di condivisione all’insegna delle arti e della creatività. L’iniziativa nasce per favorire l’avvicinamento alle arti manuali ed espressive e per valorizzare il tempo libero in famiglia come occasione di scambio di saperi e sensibilizzazione all’importanza del fare insieme.

Dalle 17:15 alle 18 i docenti e gli allievi della Scuola di Musica Moderna – Circolo Musicale Il Cenacolo si esibiranno con un repertorio pop/rock appositamente preparato per l’evento. Sarà l’occasione per presentare ufficialmente le nuove attività nella sede “Casa delle Arti” di Este, iniziativa promossa in collaborazione con Fantalica APS da Gennaio 2023. I docenti e lo staff del Circolo Musicale Il Cenacolo saranno lieti di rispondere a tutte le domande e curiosità, e a fornire tutte le informazioni sulle attività e modalità di iscrizione ai corsi di strumento. Per ulteriori informazioni potete rivolgervi a Martina al 366 3936535 o scrivendo a [email protected] circolomusicaleilcenacolo.it. Potete inoltre consultare il nostro sito web www.circolomusicaleilcenacolo. it o seguirci sui Facebook o Instagram. Evento su prenotazione tramite MODULO GOOGLE.

(Comune di Este)