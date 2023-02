Este: M’illumino di Meno, l’16 febbraio torna la campagna di sensibilizzazione sul risparmio energetico

Home Notizie M’illumino di Meno, l’16 febbraio torna la campagna di sensibilizzazione sul risparmio energetico

M’illumino di Meno è la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili che Rai Radio2 con il programma Caterpillar organizza annualmente dal 2005 per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse.

La prima edizione si tenne il 16 febbraio 2005, quando, in occasione dell’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto, Caterpillar ebbe l’idea di chiedere agli ascoltatori e alle ascoltatrici di spegnere tutte le luci non indispensabili come gesto di attenzione per l’ambiente e oggi, la data del 16 febbraio, è stata istituita dal Parlamento italiano, con la conversione del D.Lgs. n. 17/2022 in Legge n. 34 del 27 aprile 2022, come la “Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili”, riconoscendo l’ufficialità della campagna di M’illumino di Meno.

L’edizione di quest’anno è finalizzata, oltre che ai consueti spegnimenti simbolici delle luci, a valorizzare l’esigenza di una crescita economica sostenibile e rispettosa dell’ambiente, soddisfare i bisogni della generazione presente senza compromettere quelli della generazione futura.

Come ormai tradizione anche il Comune di Este partecipa all’iniziativa “M’illumino di meno” aderendo con il “simbolico silenzio energetico”, un semplice gesto di spegnimento della luce che decine di migliaia di individui, istituzioni, associazioni, negozi hanno messo in pratica in questi 18 anni di campagna, è stato accompagnato negli ultimi anni da altre azioni che contribuiscono a una radicale transizione energetica.

il 16 febbraio dalle ore 18:00 alle ore 20:00 e per tutta la notte, pur garantendo la sicurezza stradale, sarà ridotta la pubblica illuminazione mediante spegnimento dei proiettori che illuminano Piazza maggiore e il Municipio, lo spegnimento dei punti luce nelle vie Matteotti, San Rocco, Monache, Principe Umberto, mentre è sempre attiva, ove possibile, la riduzione dei flussi luminosi emessi dalle armature stradali nei quartieri e nelle frazioni.

L’invito di quest’anno, oltre agli spegnimenti simbolici quanto mai necessari nei mesi dell’aumento dei prezzi dell’energia, è migliorare i propri stili di vita sprecando meno risorse, diminuendo l’impatto ambientale anche nelle proprie abitazioni.

Inoltre, in occasione della Giornata Nazionale di M’Illumino di Meno, venerdì 17 febbraio alle ore 21:00, presso la Biblioteca Comunale di via Zanchi, ci sarà la presentazione del libro “L’imbroglio dello Sviluppo Sostenibile” di Maurizio Pallante. L’autore si confronterà sull’argomento con l’imprenditoria sostenibile del territorio. E’ garantito l’ingresso fino ad esaurimento posti.

