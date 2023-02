Covid, Lopalco: “Virus non sparirà mai”. Pro e contro di “media distratti”

(Adnkronos) – ‘Il virus del Covid c’è. E ormai credo tutti abbiamo capito che non se andrà mai. Il calo di attenzione mediatica è da un lato un bene, perché evita il propagarsi di panico da falsi allarmi. Dall’altro lato eliminare, seppure inconsciamente, il problema può essere un rischio per chi invece è, e continuerà ad essere, a rischio di malattia grave”. A dirlo all’Adnkronos Salute l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco, docente di Igiene all’Università del Salento. “Il basso tasso di richiami vaccinali purtroppo – sottolinea Lopalco – è il risultato di questo livello di ‘distrazione'”.

RICETTA ELETTRONICA – “L’emergenza Covid ha accelerato l’introduzione della ricetta elettronica. Una buona prassi che non tutte le Regioni avevano incrementato – ha detto ancora Lopalco in merito all’emendamento del Milleproroghe che prolunga per tutto l’anno la misura – La proroga fino a fine anno sarà una ulteriore spinta per rendere questa buona prassi permanente”.

(Adnkronos – Salute)