Territori BIO: Mini Hamburger alla Padovana Video Ricetta Buono Sano e Veloce

Mini Hamburger alla Padovana è la seconda video ricetta di Buono Sano e Veloce (https://youtu.be/TJZiOfaCzrE) a cura del Biodistretto Colli Euganei, un piatto unico con prodotti stagionali a km0 sostenibili e realizzati dagli chef nel territorio dei Colli Euganei. Il progetto è realizzato con la collaborazione dei Comuni sostenitori del Comune di Baone, Cinto Euganeo, Este, Rovolon, Vo’ e il Parco Regionale dei Colli Euganei.

La ricetta con prodotti tradizionali rivisitata in chiave moderna è ideata e preparata dallo chef Mauro Cristofanon de Il Bastione di Rovolon.

La ricetta. Mini Hamburger alla Padovana

Difficoltà. media

Abbinamento: un’insalatina di finocchi, mandorle e arance

Ingredienti e modalità di preparazione.

Per i minipanini

Farina00 250 gr.

Farina Manitoba 150 gr.

Lievito 5 gr.

Latte 300 gr.

Burro 50 gr.

Zucchero 60 gr.

Sale 7 gr.

Impastare, mettere in una bacinella e far lievitare in un luogo caldo per due ore. Formare delle palline 50 gr., far lievitare per un’altra ora e poi cuocere in forno statico a 180 gradi per 20 minuti.

Straccetti di pollo al limone.

Petto di pollo padovano 200 gr.

Limome 1

Olio Extra vergine d’Oliva q.b.

Sale q.b.

Tagliare il petto di pollo a listarelle, rosolare in padella con olio extra vergine d’oliva e far cuocere a fuoco basso per cinque minuti con aggiunta di succo di limone.

Verze

Tagliare le verze in foglie senza la parte dura centrale, sbollentare in acqua bollente per cinque minuti e raffreddare in acqua e ghiaccio. Tagliare a listarelle, farle prima rosolare in padella con olio extra vergine d’oliva e far appassire in padella per dieci minuti con un po’ d’acqua.

Crocchette di patate.

Patate 1/2 kg

Tuorlo 1

Grana Padano grattugiato 50 gr.

Sale, pepe, noce moscata q.b.

Far bollire le patate per circa 30 minuti finché saranno cotte. Raffreddare e poi schiacciare con lo schiacciapatate. Aggiungere il tuorlo, il grana padano, con il sale, pepe e noce moscata. Formare delle palline rettangolari e impanare con uova, farina di mais o pane integrale.

Ketchup

Pomodori 3

Cipolla Rossa 50 gr.

Amido di mais 1 cucchiaio

Miele 3 cucchiai

Aceto 1 cucchiaio

Sale q.b

Cucinare i pomodori con il miele e 1 cucchiaio di aceto. Fatto cuocere per 20 minuti e risulterà un ketchup fatto in casa.

Infine tagliare i panini a metà mettere il composto di verze e straccetti di pollo al centro, mettere poi una fetta di prosciutto crudo Veneto Berico Euganeo e chiudere i mini hamburger. Preparare nel piatto una composizione con ketchup in una ciotolina, le crocchette di patate e i mini hamburger.

Il piatto unico Buono Sano e Veloce è pronto!

Musica Libera da Bensound