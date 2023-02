Premio Prospettiva Danza Teatro 2023

Scadenza presentazione candidature: 23 aprile 2023

Serate finali: 14 e 15 ottobre 2023

Il Comune di Padova, Assessorato alla Cultura, in collaborazione con il Circuito Regionale Arteven, indice la quattordicesima edizione del Premio Internazionale Prospettiva Danza Teatro 2023, ideato e diretto da Laura Pulin, nell’ambito del progetto Prospettiva Danza Teatro 2023.

Il concorso rappresenta un’importante occasione per i giovani artisti di confrontarsi con una giuria di comprovata esperienza internazionale composta da coreografi, direttori artistici, direttori di teatri e operatori del settore. Possono partecipare i coreografi di età compresa tra i 18 e i 40 anni compiuti al momento dell’iscrizione. I partecipanti possono candidare delle creazioni già precedentemente presentate in pubblico in forma di studio o in corso di realizzazione e il progetto vincitore debutterà nella sua interezza – e in anteprima per il Veneto – durante l’edizione 2024 del Festival.

Anche quest’anno il Premio Internazionale Prospettiva Danza Teatro offre ai candidati l’opportunità di esibirsi dal vivo in fase di preselezione di fronte ad una commissione dedicata. I danzatori potranno scegliere Firenze in collaborazione con Light Box – Opus Performing Space, Milano in collaborazione con il Corso Danzatore della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi, Roma nell’ambito di Fuori Programma Festival e Catania in collaborazione con Scenario Pubblico/Centro Nazionale di Produzione della Danza.

Il Premio è promosso e organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova in collaborazione con il Circuito Multidisciplinare Arteven/Regione del Veneto, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e Banca Etica.

I selezionati per la finale del Premio presenteranno la loro creazione coreografica ad una Giuria internazionale il 14 e 15 ottobre 2023 presso il Teatro Comunale G. Verdi di Padova.

Al vincitore verrà assegnato un premio in danaro di € 5.000, una residenza artistica e una recita nell’edizione 2024 del Festival.

Giuria

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Per concorrere è necessario compilare con attenzione in ogni sua parte il modulo di iscrizione sul sito www.prospettivadanzateatro.it ENTRO E NON OLTRE IL 23 APRILE 2023.

Non sarà ammessa documentazione incompleta.

In particolare:

1. titolo e breve descrizione del progetto;

2. link al video di presentazione della propria opera (Youtube o Vimeo);

3. curriculum vitae del coreografo/i e di ogni collaboratore artistico (la cui età non potrà essere inferiore ai 18 anni).

I progetti candidati possono essere creazioni già precedentemente presentate in pubblico in forma di studio o in corso di realizzazione. Tutti i partecipanti dei gruppi selezionati per la fase finale dovranno impegnarsi a produrre un certificato medico non agonistico (certificazione medica di sana e robusta costituzione).

Scarica il BANDO

GUIDA alla candidatura

Informazioni

COMUNE DI PADOVA – Settore Cultura Turismo Musei e Biblioteche

tel. 049 8205624 – 5611

[email protected]

ARTEVEN

tel. 041 5074711

[email protected]

www.arteven.it

PROSPETTIVADANZATEATRO

cell. 347 7523160

[email protected]

www.prospettivadanzateatro.it

