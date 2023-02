Webinar – Botteghe orafe “Una sfida per il futuro”

Sensibilizzare e coinvolgere le aziende orafe nell’avviare percorsi di innovazione strategia: è questo l’obiettivo del ciclo di webinar informativi realizzati da Confartigianato Imprese Veneto, in collaborazione con l’Università Cà Foscari di Venezia. Il primo appuntamento online è fissato per lunedì 20 febbraio, con scadenza settimanale. I destinatari? Tutte le imprese del settore che svolgono attività di produzione e distribuzione al dettaglio o all’ingrosso.

I temi

Gli argomenti che verranno trattati sono:

il valore del gioiello Made in Italy,

il design,

la sostenibilità e la distribuzione del prodotto,

le strategie comunicative digitali e la creazione di reti d’impresa.

La partecipazione agli incontri è gratuita ed è richiesta l’iscrizione a ogni webinar che si è interessati a seguire.

I° appuntamento – 20 febbraio 2023, ore 17.00

L’importanza del Made in Italy all’estero

Il Made in Italy è percepito positivamente all’estero, soprattutto quando è legato a una serie di industrie e settori che fanno riferimento al “lifestyle” italiano. Nell’immaginario collettivo c’è una forte riconoscenza per il settore della moda (vestiti, accessori, scarpe, gioielli), del design, dell’agroalimentare e del lusso in generale. Il consumatore guarda al lifestyle italiano come un modello da imitare: l’Italia assume quindi un valore molto positivo legato a questo appeal.

Relatore: Gian Paolo Lazzer Partner di Strategy Innovation Srl, Professore di sociologia dei consumi presso Università Ca’ Foscari

II° appuntamento – 27 febbraio 2023, ore 17.00

Strategie comunicative e digitali per l’impresa orafa

Seppur il negozio di fiducia non perderà mai la sua importanza, i consumatori si orienteranno sempre più verso quelle realtà capaci di integrare nella loro attività tradizionale, un maggior grado di digitalizzazione e innovazione. Quali sono gli ingredienti fondamentali di una strategia digitale per ampliare il proprio mercato e, allo stesso tempo, continuare a comunicare a un pubblico più eterogeneo ed esigente?

Relatore: Silvio Meazza , Digital Partner M&C Saatchi, Co-Founder e CEO Crafted Venezia

, Digital Partner M&C Saatchi, Co-Founder e CEO Crafted Venezia Modera: Piero Marangon, Presidente Gruppo Orafi Confartigianato Imprese Veneto

