Padova, i Vigili del fuoco per il 140° anniversario della fondazione delle “Cucine Economiche Popolari”

pubblicato il 5 febbraio 2023

I Vigili del Fuoco, in nome della consolidata collaborazione con tutti quegli enti che si occupano d’inclusione sociale, hanno presenziato in Prato della Valle dal 2 al 5 febbraio con uomini, cucina da campo e tendone calamità della Colonna Mobile del Veneto, partecipando alle celebrazioni del 140° anniversario della fondazione delle Cucine Economiche Popolari di Padova, fondazione benefica in grado di erogare quotidianamente 450 pasti caldi per i più bisognosi. Le celebrazioni per l’anniversario sono in concomitanza con la giornata nazionale di prevenzione sullo spreco alimentare. I Vigili del fuoco patavini, supportati dai colleghi del comando di Belluno, hanno allestito il tendone mensa e la cucina da campo insieme agli operatori della CRI con cui è in vigore un’apposita convenzione. A contribuire e ad arricchire la giornata del 4 febbraio, la Provincia e il Comune di Padova, le Cucine Economiche Popolari e l’Istituto Professionale Servizi per l’Enogastronomia di Abano hanno organizzato un pranzo all’interno delle strutture dei Vigli del fuoco offerto a tutti i sindaci della provincia. Quest’ultimi sono stati poi chiamati a sottoscrivere un vademecum d’intenti per impedire gli sprechi alimentari.

(Vigili del Fuoco Padova)