Juventus avanti in Coppa Italia, eliminata la Lazio

Roma, 3 feb. – Un gol di Bremer regala alla Juventus la semifinale di Coppa Italia. Contro la Lazio i bianconeri disputano un buon primo tempo all’Allianz Stadium, resistono ai tentativi della squadra di Sarri nella ripresa e passano il turno con una vittoria di corto muso, come piace a mister Allegri. Ultimo ostacolo per accedere alla finale ora è l’Inter: gara d’andata in programma il 4 aprile a Milano, mentre il ritorno si terrà il 25 aprile a Torino.

Massimiliano : “Abbiamo giocato bene, soprattutto nel primo tempo. Nel secondo tempo hanno tenuto di più la palla e noi abbiamo creato occasioni in ripartenza. Bisogna capire che per vincere le partite serve lo spirito giusto. Abbiamo difeso bene e giocato in maniera ordinata.

Locatelli sta diventando un esempio importante, credo sia un giocatore col DNA della Juventus. Chiesa è rientrato bene, Vlahovic ha fatto alcune cose buone e altre meno. Cuadrado ha fatto cose importanti. Sono contento”.



