Trieste, Big Science Business Forum. Fedriga “Opportunità per Italia”

ROMA (ITALPRESS) – Il Big Science Business Forum “sarà un’opportunità per l’Italia, un’opportunità per far diventare sempre più centrale il sistema Paese nell’ambito della ricerca e soprattutto delle grandi ricerche di carattere internazionale”. Lo ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, in occasione della presentazione dell’edizione 2024 del Big Science Business Forum che si terrà a Trieste. II BSBF è il primo forum europeo di cooperazione scientifica e tecnologica orientata alle imprese con l’esplicito obiettivo di divenire il principale punto d’incontro tra laboratori, infrastrutture di ricerca e le industrie. Esso programma e svolge presso la città ospitante le sue attività tramite il BSBF 1OC – International Organizing Committee in cui siedono i rappresentanti delle BSOs, di altre organizzazioni e del soggetto organizzatore. Ogni due anni, infatti, si svolge il Forum che vede la presenza di oltre mille partecipanti da tutta Europa tra esponenti istituzionali, delle organizzazioni internazionali, delle imprese e del mondo della ricerca. Nel corso della presentazione del BSBF erano presenti, tra gli altri, il ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. Per la ministra Bernini il Big Science Business Forum “è un evento grande e importante che rappresenta l’emblema delle nostre radici e del nostro futuro. Noi abbiamo una ricerca di eccellenza e nel mondo la ricerca parla italiano. Devo dire che tutti i comparti sono coinvolti nel Forum, sono le nostre cifre italiane che tributiamo alla ricerca. Grande soddisfazione si, ma anche l’idea di creare un nuovo mercato, non solo sull’Italia ma anche a livello internazionale, per rendere la ricerca italiana sempre più competitiva”, aggiunge. Le imprese beneficeranno del Big Science Business Forum “soprattutto in questo momento in cui la vera scommessa, la vera sfida è proprio sull’innovazione, sulla ricerca, sugli investimenti che noi – spiega il ministro Urso – stiamo attraendo nel nostro Paese per farne un grande hub. Certamente questa vetrina di Trieste è un riconoscimento per le potenzialità che il nostro sistema produttivo può e deve esprimere”. Secondo il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, Big Science Business Forum “è una vetrina importante a livello internazionale ed è su un tema che è il futuro: la tecnologia. Sulla tecnologia, come Paese, abbiamo anche le risorse per poter vincere rispetto quello che è il cambiamento. Per quanto riguarda le mie materie, lo sviluppo futuro è fortemente legato allo sviluppo delle tecnologie”, conclude. Durante i giorni di lavoro del BSBF si ha la possibilità di conoscere e programmare tutte le prossime opportunità di finanziamento, imprenditoriali e tecnologiche provenienti nei prossimi anni dalle BSOs; costruire network e partnerships attraverso la pianificazione e lo svolgimento di centinaia di incontri bilaterali B2B e B2C; selezionare nuove organizzazioni scientifiche da affiliare al BSBF al fine di presentare le loro opportunità di gara di possibile interesse industriale; visitare le principali realtà scientifiche locali (laboratori, infrastrutture, grandi progetti di ricerca) di interesse tecnologico nell’ambito della Big Science; analizzare aspetti socio-economici quali le prospettive di formazione e di possibili sbocchi professionali per i giovani, oltre al coinvolgimento femminile nella Big Science.(ITALPRESS).

Photo Credits: xb1