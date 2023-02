SIAE E SCF: SCONTI PER I SOCI IN REGOLA PER IL RINNOVO DELL’ABBONAMENTO

RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE MUSICA D’AMBIENTE 2023: SIAE E SCF

Il 28 febbraio 2023 è scade il termine per il rinnovo dell’abbonamento annuale relativo alla musica d’ambiente riprodotta all’interno delle sedi commerciali.

Confcommercio Ascom Padova ha attivato diverse convenzioni stipulate con la SIAE, che permettono di ottenere una riduzione tra il 15 e il 20% circa della tariffa di riferimento.

Per quest’anno la SIAE non applicherà ulteriori riduzioni, come invece avvenuto nel periodo Covid. Quindi la tariffa applicata potrebbe essere leggermente diversa dallo scorso anno.

COME USUFRUIRE DELLA CONVENZIONE

Lo sconto è riconosciuto solo agli associati in regola con il pagamento della quota associativa 2023 all’atto della richiesta di rinnovo. La copia del pagamento della quota associativa in corso andrà conservata assieme alle copie delle fatture di pagamento diritti SIAE e SCF del 2023 nella sede commerciale in cui si diffonde musica.

COME RINNOVARE

Per aprire il nuovo o rinnovare il vecchio abbonamento il socio potrà scegliere tra queste modalità:

Presso l’Ufficio SIAE competente per territorio:

per ottenere la tariffa scontata è necessario presentare copia del certificato di iscrizione all’associazione per l’anno 2023.

Collegandosi sul sito www.siae.it nell’area dedicata da SIAE sul portale:

per ottenere la tariffa scontata è necessario possedere il certificato di iscrizione. Si ricorda che per richiedere si deve avere: 1) il numero di codice di abbonamento SIAE dell’impresa; 2) la partita IVA o il codice fiscale dell’azienda; 3) la copia del certificato in formato pdf da allegare per poter dialogare con il sistema.

RINNOVO SCF

I soci con attività di pubblico esercizio, di estetista e/o parrucchieri possono, contestualmente al rinnovo del loro abbonamento SIAE, rinnovare anche l’abbonamento SCF (diritti connessi). La quota per questo tipo di attività verrà inviata direttamente dall’ufficio SIAE.

La scadenza SCF, per le categorie sopra citate, è fissata per il 31 maggio 2023.

Tutte le altre attività, che hanno già sottoscritto una licenza SCF per gli anni passati, riceveranno direttamente da SCF il bollettino da pagare con indicato il termine di scadenza di pagamento.

Per le nuove iscrizioni occorre scaricare dal sito www.scfitalia.it il relativo modulo di licenza e una volta compilato e spedito attendere la comunicazione di SCF con la fattura e il bollettino freccia per il pagamento.

Il termine di scadenza (esclusi i casi sopracitati) è fissato per il 28 febbraio 2023.

(Ascom Padova)