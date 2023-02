Pereyra e Arnautovic si fanno attendere, si rivede Brozovic

Settimana di asta di riparazione: anche gli infortuni sono una variabile da tenere in considerazione



Roma, 1 feb. – Sassuolo, infortunio per Toljan

Brutte notizie in casa Sassuolo e per tutti i fantallenatori che hanno Toljan nella propria rosa. Il terzino neroverde ha riportato un infortunio negli ultimi giorni e dovrebbe rimanere fermo quasi un mese a causa di una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra.

Il comunicato del Sassuolo sulle sue condizioni: “Fermo Jeremy Toljan per il quale gli accertamenti effettuati hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra”.

Udinese, le condizioni di Thauvin e Pereyra

Seduta pomeridiana ieri in casa Udinese con la squadra di mister Sottil che ha lavorato in gruppi. Stando alle ultime indiscrezioni,



Non arrivano novità confortanti neanche sulle condizioni di Roberto Pereyra: il centrocampista, che è diventato nuovamente papà, sta gestendo il problema muscolare riportato negli ultimi giorni e spera di tornare in gruppo nella giornata di domani per essere almeno convocato nel prossimo match contro il Torino.

Thauvin, invece, dovrebbe essere regolarmente a disposizione di mister Sottil contro i granata.

Arnautovic continua a lavorare a parte

Il Bologna costretto a fare i conti con una infermeria ancora piuttosto affollata. Fermo ai box, tra gli altri, c’è Marko Arnautovic, che anche ieri si è allenato a parte: per lui lavoro differenziato. Discorso analogo per De Silvestri, Medel e Sansone.

Tornano in gruppo Handanovic e Brozovic

Inzaghi ha finalmente riabbracciato in gruppo Samir Handanovic e Marcelo Brozovic. I due nerazzurri, ai box da diverso tempo, sono tornati in campo con il resto dei propri compagni nella seduta di allenamento di ieri.

Brozovic ha comunque saltato la partitella finale, ma la sensazione è che possa essere convocabile per il derby di domenica contro il Milan.

Sicuro di esserci, invece, è Handanovic, che però dovrebbe lasciare il posto da titolare ad Onana, ormai il prescelto da Inzaghi per essere il portiere nerazzurro.

Fantacalcio.it per Adnkronos

(Adnkronos)