Bianchi “Il Napoli è come Merckx, può vincere la Champions”

ROMA (ITALPRESS) – “Il Napoli è affascinante, è come quando correva Merckx al Giro d’Italia: gli altri competono per il secondo posto”. Ottavio Bianchi, doppio ex di turno, si è goduto lo spettacolo di Napoli-Roma, il posticipo di ieri sera al ‘Maradonà che ha ribadito la forza della squadra guidata in panchina da Spalletti, ormai lanciatissima verso lo scudetto. “E’ stata una partita vera, con valori agonistici e tecnici elevati. Vedere il Napoli in questa situazione è inedito per il campionato italiano – spiega l’ex allenatore bresciano, classe 1943, a ‘Radio Anch’io Sport’, su Rai Radio 1 – Il Napoli sta facendo benissimo in tutti i sensi. Si vede subito quando una squadra ha voglia di vincere, escono i migliori e ne entrano altrettanti bravi che fanno la differenza. Il Napoli è squadra, un collettivo con giocatori di grande qualità come Osimhen. Tutti davanti vanno a prendere palla, nessuno è statico, è davvero un bel vedere”. Impossibile fare paragoni con quel Napoli di Bianchi che, nella stagione 1986-1987, vinse il tricolore con Maradona: “Noi giocavamo in funzione della stella e delle sue grandi giocate, e quando non era in forma dovevamo vincere in altre situazioni. Questa è una squadra moderna che anche a livello internazionale darà filo da torcere a tutti”. Per Bianchi, infatti, gli azzurri “possono vincere la Champions. C’è stato un calo di condizione di tutte le squadre straniere dopo un Mondiale così anomalo. Dopo una rassegna iridata capita sempre un outsider, quest’anno poi ha fermato calendari e preparazione e si vede nella fatica che fanno Psg, Real Madrid o Liverpool. Il Napoli ha avuto anche la fortuna di non aver avuto giocatori che sono andati in Qatar per fare una preparazione particolare”. Insomma, riprendere in classifica i partenopei sembra impossibile, anche se quello italiano resta “un bruttisimo campionato, di quarta fascia. Prima i migliori giocatori venivano da noi, adesso non è più così, conta il denaro”.

