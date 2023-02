Corso per diventare Tecnico dei servizi bibliotecari e archivistici. Domande entro il 22 febbraio

FSE+ PR VENETO 2021-2027 Priorità 1 Occupazione. REALIZZAZIONE DI PROGETTI “Percorsi per il rafforzamento delle competenze e per l’inserimento occupazionale.

NEXT GENERATION WE” DGR n. 1321 del 25/10/2022

Il corso, completamente gratuito, si propone di fornire le competenze tecnico-professionali e trasversali per diventare Tecnico dei servizi bibliotecari e archivistici.

L’iniziativa si rivolge a n. 8 destinatari, giovani residenti o domiciliate/i in Veneto, di età superiore ai 18 e inferiore ai 30 anni, disoccupate/i , in possesso almeno del diploma che consente l’accesso all’università. Sarà data priorità alle/ai giovani in possesso di Laurea in materie umanistiche.

Per i destinatari dell’iniziativa è prevista l’erogazione di un’indennità esclusivamente per l’attività di tirocinio. L’indennità, pari a € 450,00/mese lordi, sarà riconosciuta solo se la/il destinataria/o avrà raggiunto la frequenza di almeno il 70% del monte ore mensile.

La figura di Tecnico dei servizi bibliotecari e archivistici si occupa di:

garantire la consultabilità del patrimonio e l’assistenza all’utenza durante tutte le fasi di fruizione del servizio

svolgere attività di catalogazione, indicizzazione, movimentazione e condizionatura dei beni secondo gli standard di riferimento

collaborare all’acquisizione del materiale librario e documentario, partecipando inoltre alla creazione e aggiornamento di materiale informativo e promozionale dei servizi offerti e degli eventi

Le domande di partecipazione devono pervenire entro il 22 febbraio 2023. L’avvio del percorso sarà entro il 6 marzo 2023

Per maggiori informazioni