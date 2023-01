Rubano: Giornata Internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza

Sabato 11 febbraio 2023, il Servizio Pubblica Istruzione della Provincia di Padova, ESAPOLIS – Il Museo Vivente degli Insetti e MUSME – Museo di Storia della Medicina in Padova, in occasione della “Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza”, organizzano l’iniziativa SCIENCE 4 WOMEN? WHY NOT?!?!

Durante questa giornata, tutte le studentess, dalla I° media alla V° superiore, potranno visitare gratuitamente i musei Esapolis e Musme minori devono essere accompagnati da un adulto pagante)..

Altre iniziative nella giornata, eventi o maggiori informazioni sono consultabili sul sito della Provincia di Padova.