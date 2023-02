Street Fighter 6, tra i commentatori Zelina Vega della WWE

Thea Trinidad, anche conosciuta come Zelina Vega tra i fan della WWE, è l’ultima aggiunta al roster di commentatori in-game di Street Fighter 6, ha annunciato Capcom. Thea, fan di lunga data di Street Fighter, , è un’attuale superstar della WWE, giocatrice autoproclamata e non estranea al franchise di Street Fighter, e ha persino partecipato alla Royal Rumble di WWE durante questo fine settimana a San Antonio, in Texas, vestendo i panni di Juri, una delle lottatrici del gioco. “Sono una giocatrice accanita sin da quando ero bambina e una grande fan di Street Fighter,” ha dichiarato Trinidad. “Ricordo ancora match epici con mio fratello e lo battevo sempre con il mio personaggio preferito Vega. È surreale far parte ora di questo fantastico franchise e sono onorata e grata per questa opportunità unica nella vita.”

La funzione di commento in tempo reale di Street Fighter 6 incorpora le voci dei famosi commentatori e personalità della Fighting Game Community (FGC) per narrare le partite mentre si svolgono. I commentatori play-by-play recentemente annunciati includono Jeremy “Vicious” Lopez, Ryutaro “Aru” Noda, Kosuke Hiraiwa e Steve “TastySteve” Scott, con un tag team di commentatori tra cui H.E. Demone Kakka e James “jchensor” Chen. Questa funzione supporterà i sottotitoli in 13 lingue. Street Fighter 6 sarà disponibile il 2 giugno di quest’anno su PS5, PS4, Xbox e PC.

[embedded content]