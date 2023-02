Roma, problema muscolare per Abraham

Brutte notizie per Mourinho



Roma, 30 gen. – , nonostante una buona prestazione. In casa Roma c’è preoccupazione anche per le condizioni di Tammy Abraham, uscito ieri sul finale di gara contro i partenopei per un problema muscolare.

Per l’attaccante inglese dovrebbe trattarsi di un infortunio al flessore della coscia destra: soltanto gli esami a cui si sottoporrà nei prossimi giorni potranno chiarire l’entità del problema.

Quasi sicuramente l’attaccante inglese salterà il match di Coppa Italia in programma mercoledì sera alle 21 contro la Cremonese. Ed anche per il match di campionato contro l’Empoli appare davvero complicato al momento un suo recupero.

Nelle prossime ore se ne saprà di più, intanto Mourinho ed i tifosi della Roma tremano.

