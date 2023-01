Volpato verso Siena: “Decisiva? No, ma pesa tanto”

Dopo il trionfo di domenica scorsa contro Taranto, i bianconeri sono chiamati per un’altra super sfida in chiave salvezza. Contro la Emma Villas Aubay Siena, che insegue Padova a -2 in graduatoria. Un match in cui entrambe le squadre si giocano molto, ma non tutto, come conferma Capitan Volpato: “Una vittoria ci darebbe un po’ di tranquillità, ma ci sono ancora tante gare da giocare”.

Appuntamento al Pala Estra domenica 29 gennaio alle 15.30 (diretta VolleyballWorld).

IL MATCH. “Conosciamo il peso della partita – esordisce Marco Volpato – non so se sarà decisiva, ma di sicuro indirizzerà il campionato. Ci aspettiamo una gara molto diversa dall’andata, loro sono reduci da due vittorie da 3 punti consecutive e devono vincere contro di noi per allontanarsi dall’ultimo posto. Noi daremo tutto per dare continuità alla bella gara fatta contro Taranto e allungare in classifica, ma in ogni caso dovremo giocare altre 5 gare e finora abbiamo visto come non ci sia nulla di scontato in questa SuperLega”.

L’AVVERSARIO. “Siena è in salute, lo dicono non solo i risultati, ma anche il gioco espresso. – continua il capitano bianconero – E’ normale che quando una squadra cambia tanto ha bisogno di un periodo di tempo maggiore per oliare i meccanismi. L’infortunio di Pinali? Dispiace perché è un grande giocatore e scendere in campo contro i grandi giocatori è sempre significativo, ma credo che saranno bravi a trovare un’alternativa valida per la fine della stagione”.

LA STAGIONE. “Immaginavamo che avremmo lottato con Taranto per la salvezza. Siena era un’incognita perché, anche se proveniente dalla A2, ha costruito una squadra di ottimo livello – conclude Volpato – Cisterna, invece, credo sia la squadra che finora ha stupito di più, mentre il ruolino di marcia di Perugia è incredibile, nella mia carriera credo di non aver mai visto un rendimento del genere”.

PRECEDENTI E ARBITRI DEL MATCH. Sono 3 i precedenti tra Padova e Siena, con i bianconeri si sono imposti in tutte e 3 le uscite. Padova ha vinto il match di andata (3-0), mentre gli altri due successi si sono giocati nella stagione 2018/19 (3-1 alla Kioene Arena, 2-3 in Toscana) . La sfida sarà arbitrata Stefano Cesare (1° arbitro) e Luca Saltalippi (2° arbitro) mentre l’addetto al videocheck sarà Giulio Bolici.

BIGLIETTI PER SFIDA CON VERONA. A partire da lunedì 23 gennaio sono attive le prevendite per la gara del 12 febbraio alle 15.30 contro la WithU Verona. Per ulteriori informazioni visitare la sezione “biglietti” del sito www.pallavolopadova.com.

Francesco Munari

Ufficio Stampa Pallavolo Padova

(Pallavolo Padova)