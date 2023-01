Milan, si ferma Theo Hernandez

Brutte notizie per Pioli



Roma, 23 gen. Giungono brutte notizie in casa Milan, con Pioli che perde Theo Hernandez per la trasferta in programma contro la Lazio.

Il terzino francese ha accusato un affaticamento muscolare che gli impedisce di partire con il resto della squadra verso Roma. Si tratta, comunque, di uno stop precauzionale, con il calciatore che dovrebbe poi recuperare per la partita in programma domenica alle 12.30 contro il Sassuolo.

Una grossa tegola anche in ottica Fantacalcio: i fantallenatori che hanno puntato su di lui dovranno fare a meno di un top della propria rosa.

Chi giocherà al posto di Theo Hernandez? Pioli dovrebbe impiegare Dest, subentrato già a Lecce nella ripresa al posto dell’esterno francese. Sulla destra di difesa confermato, invece, Davide Calabria.

Fantacalcio.it per Adnkronos

