Epifania generosa nel 2023, sarà così anche per San Valentino?

L’arrivo delle festività invernali conduce anche ad un aumento esponenziale delle spese per le famiglie italiane e non solo. Sono stati tempi difficili, gli ultimi, tra pandemia e crisi energetica, eppure stando alle ultime indagini ufficiali, l’Epifania 2023, ossia quella appena trascorsa, ha portato con sé una ventata di aria fresca anche per gli esercenti.

Stando alle indagini effettuate da Coldiretti e Ixè, infatti, quest’anno tra Natale e festa della Befana, le famiglie nostrane avrebbero speso, in media, 7.4 miliardi. Parliamo di un dato ottimistico, sia per i consumatori che per i rivenditori, che avrebbe chiuso il periodo delle feste con un ottimismo che, a dirla tutta, in pochi si aspettavano vista la durezza dei mesi precedenti e l’aumento dell’infrazione.

Moltissimi italiani hanno, così, regalato a figli e nipoti le calze tradizionali, con un aumento del 54% rispetto all’anno scorso, mentre in generale, la crescita della spesa media avrebbe toccato cifra 58 euro, 10 euro in più rispetto al 2022. Sono dati ancora bassi rispetto al periodo pre-pandemia, ma che lasciano comunque ben sperare. Bisogna pensare, infatti, che prima dell’emergenza la spesa si aggirava intorno ai 70 euro. In questo clima tanto fervente ci si chiede se i segnali di ripresa interesseranno anche la festa degli innamorati, prossima all’arrivo.

San Valentino nel segno della ripresa? Le previsioni

I dati sopracitati stanno lasciando ben sperare gli esercenti che, al di là di tutto, si sono attrezzati sin dai tempi della pandemia a far fronte alle esigenze crescenti dei consumatori, attraverso l’apertura di store online da cui poter attingere per acquistare i prodotti da loro offerti. San Valentino rappresenta l’occasione migliore per moltissime coppie per valorizzare il partner. Per questa ragione si prospetta una festa all’insegna dei regali, soprattutto grazie all’intenzione consumistica della celebrazione stessa.

Si tratta, infatti, di una delle festività più importanti, in linea generale, per l’acquisto di regali, come detto, sia online che nei negozi fisici. A San Valentino, le persone spendono cifre abbastanza ingenti per poter stupire il compagno o la compagna. Ovviamente, per farlo occorre fare dei regali sentiti e non necessariamente costosi o puntare tutto sull’effetto wow.

È alla luce di questi presupposti che moltissime persone optano per esperienze di coppia, come le vacanze nelle mete più gettonate. Tra queste possiamo, sicuramente, citare Parigi, Vienna e Amsterdam, ma in linea generale si tratta di un discorso molto soggettivo e relativo alle disponibilità economiche e alle esigenze della coppia anche in termini di gusti personali.

I possibili regali da fare al partner

Sono diverse le possibilità di scelta che si hanno quando occorre fare il regalo di San Valentino al proprio lui o alla propria lei. Chi sceglie di andare per le safe choice come i gioielli può prendere in considerazione acquisti online in totale sicurezza.

Al di là di questo, però, si può pensare ad una moltitudine molto variegata di possibilità che include anche oggetti di uso comune, utili per il lavoro, oppure che mirano alle passioni del compagno o della compagna. I più creativi, poi, possono, come detto, regalare un’esperienza unica al partner, che si tratti di un giro in pista, un’escursione o un viaggio nelle mete predilette per il San Valentino, per andare sul sicuro, in una città d’arte che si pensava di visitare da tempo o, magari, in una delle località che si è sempre sognati di visitare in coppia. Insomma, il ventaglio di scelte è molto ampio e, ancora una volta, si rivela estremamente soggettivo, rimettendo la decisione finale ai diretti interessati.