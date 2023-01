Limena: MARTEDI’ 31 GENNAIO, “TI RACCONTO UNA STORIA'”: LETTURE ANIMATE A VOCE ALTA PER BAMBINI A CURA DI CARLO CORSINI

martedì 31 gennaio

Carlo Corsini

Necessaria la preventiva prenotazione in biblioteca

L’Assessorato alla Cultura ha organizzato, per, un nuovo incontro, in biblioteca, di “Nati per Leggere”, con letture animate a voce alta per bambini a cura diSono previsti tre turni: 1° gruppo, ore 16.30 (bambini di 3 e 4 anni), 2° gruppo, ore 17.00 (bambini di 3 e 4 anni) e 3° gruppo, ore 17.45 (bambini di 5 e 6 anni).(tel. e whatsapp: 049769270 – mail: [email protected] ).Maggiori informazioni nel volantino allegato.



