Sala III Bronzetti etruschi, italici e paleoveneti

Queste piccole statue erano destinate alle stipe votive del santuario, al contesto abitativo o a quello funerario e alcune vennero prodotte in territorio veneto.

Interessanti sono due figurine di guerriero, con elmo una, con armatura e corazza l”€™altra, appartenenti al VI sec. a.C.

Da schemi classici del V secolo a.C. deriva la figurina di libante, che tiene in mano tazza larga e una brocca a becco appuntito.

Un pezzo unico nel mondo paleoveneto è la figurina di madre, che porta in braccio il suo bambino, proteggendolo affettuosamente e coprendolo con un mantello.

Una piccola serie di stauette bronzee, korai, kouroi, offerenti e oranti, rivela l’influenza etrusca.

