Serie A, le condizioni di Immobile, Deulofeu e Zaniolo

Roma, 18 gen. – Immobileout: ecco quali gare salterà

Ciro Immobile si è fermato di nuovo. La stagione finora è stata abbastanza travagliata per il centravanti della Lazio: dopo l’infortunio contro l’Udinese a ottobre, ora un altro stop muscolare subìto domenica sul campo del Sassuolo. Immobile ha riportato una lesione muscolare alla coscia che lo terrà lontano dal rettangolo verde per circa 20 giorni. Salterà le gare contro Milan e Fiorentina in campionato, oltre quella di domani col Bologna in Coppa Italia e l’eventuale quarto di finale in programma il 1 febbraio. L’obiettivo dell’attaccante è di rientrare per la gara di Verona (6 febbraio), o al più tardi per Lazio-Atalanta dell’11.



Roma, Zaniolo è recuperato

Nicolò con il resto del gruppo squadra. Il numero 22 dei giallorossi ci sarà dunque domenica in campionato contro lo Spezia al Picco. Continua invece la tabella di marcia personalizzata per Gini Wijnaldum. Il giocatore olandese sta svolgendo con il resto dei compagni solamente l’inizio della seduta per poi lavorare individualmente, il suo rientro tra i convocati potrebbe arrivare per fine gennaio.



Udinese: Deulofeu si allena regolarmente

Dopo la tribuna di domenica alla Dacia Arena contro il Bologna, Gerard Deulofeu ha tranquillizzato tutti sulle sue condizioni prendendo parte all’allenamento odierno in casa Udinese. L’attaccante sembra aver recuperato dal proprio infortunio e dovrebbe essere di nuovo di Genova contro la Sampdoria.



Napoli: lavoro a parte per Kvaratskhelia

Il Napoli è tornato subito in campo dopo l’eliminazione in Coppa Italia di ieri ad opera della Cremonese. Mister Spalletti oggi non ha potuto ancora contare su Kvaratskhelia, in ripresa da una sindrome influenzale. Il georgiano era presente a Castelvolturno, ma ha svolto lavoro personalizzato in palestra. La sua presenza in campo sabato contro la Salernitana è a rischio e bisognerà attendere l’evolversi della situazione che verrà monitorata nei prossimi allenamenti.



Lecce, OK Ceesay

Buone notizie in casa Lecce: mister con il resto dei compagni e l’attaccante si candida ad esserci già sabato nel match contro il Verona al Bentegodi. L’attaccante, che aveva accusato un problema al ginocchio destro prima del match contro il Milan, sarà dunque convocato per il Veneto, ma dal 1′ in avanti partirà ancora Colombo.



