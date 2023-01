Atalanta, infortunio muscolare per Zappacosta

Arriva la nota ufficiale dell’Atalanta



Roma, 18 gen. – Non arrivano buone notizie in casa Atalanta in merito alle condizioni di Davide Zappacosta. , e gli esami a cui si è sottoposto il calciatore hanno confermato una lesione muscolare.

Questo il comunicato dell’Atalanta: “Nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 17 gennaio, Davide Zappacosta è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione muscolo-fasciale di primo grado del bicipite femorale sinistro.

I tempi di recupero non sono al momento quantificabili e dipendono dalla progressione clinica del calciatore”.

Lo stop per Zappacosta sarà di circa 2-3 settimane. Salterà la gara di Coppa Italia contro lo Spezia di domani, ma soprattutto Proverà il rientro per Lazio-Atalanta dell’11 febbraio, o per la gara col Lecce del 19. In sua assenza, sulle fasce spazio ad Hateboer a destra, con Maehle e Zortea prime alternative, mentre dall’altra parte Ruggeri e Soppy si contenderanno il posto.

Fantacalcio.it per Adnkronos

(Adnkronos)