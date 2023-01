Incontri informativi: il 31 gennaio si parla di florovivaismo

Con il nuovo anno riprendono gli incontri informativi promossi da Coldiretti Padova su tutto il territorio provinciale per aggiornare gli imprenditori sui principali temi e sulle novità che riguardano il settore primario. A breve pubblicheremo il calendario completo degli appuntamenti. Il primo incontro è dedicato al florovivaismo e ai nuovi contratti, il 31 gennaio a Saonara, ore 18, sala Pertini di via Roma. Per rispondere alle numerose richieste di chiarimenti e spiegazioni da parte dei nostri soci interverrà come relatore il Dott. Alberto Bertin della Coldiretti RegionaleIn merito all’applicazione del D.lgs. 198/21, vengono sottoposti contratti risultano il più delle volte incompatibili rispetto ai requisiti che il decreto richiede, soprattutto per quanto riguarda i diversi tempi nei pagamenti per certi versi ingiustificabili per il prodotto “pianta e fiore”. A tal riguardo la Consulta Florovivaistica Nazionale in concerto con l’Uff. Legale Confederale ha predisposto un accordo quadro da utilizzare. Nel corso dell’incontro verrà illustrato anche lo stato di applicazione del d.lgs. 152/2006 nella Regione Veneto per la gestione come sottoprodotti dei residui della manutenzione del verde pubblico e privato alla luce dell’applicazione della stessa nella Regione Lombardia e Marche.

(Coldiretti Veneto)