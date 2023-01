Fondi per l’apicoltura e bando Ocm apistico

I fondi che il Ministero dell’Agricoltura e della sovranità alimentare ha disposto nell’ambito del Programma nazionale quinquennale (2023-2027) per il settore apistico italiano passano da nove a diciassette milioni di euro per ogni annualità. Per l’annualità 2023 sono quindi a disposizione per la regione Veneto 957.913,82 euro. Per maggiori informazioni i nostri Uffici territoriali sono a disposizione

Prevista inoltre una nuova linea di finanziamento a favore delle imprese apistiche Venete che potranno presentare la domanda di aiuto all’AVEPA. Il bando prevede l’erogazione di un aiuto in conto capitale per investimenti materiali in strutture e attrezzature per lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura e in particolare per interventi riguardanti la “Razionalizzazione della transumanza” e per “l’acquisto di attrezzature e sistemi di gestione” apistico. L’entità dell’aiuto è pari al 60% della spesa ammessa. L’importo messo a disposizione dal bando per questi due interventi si annuncia però piuttosto ridotto, con un budget complessivo di 80 mila euro.

(Coldiretti Padova)