Salute: Florini (Cis), ‘Calo libido e conflitti, così ha inciso pandemia su coppia’

(Adnkronos) – “In Italia negli ultimi 20 anni la coppia è molto cambiata, è andata in contrapposizione alla famiglia. Molte volte dove c’è la coppia non c’è una famiglia e dove c’è una famiglia si perde la coppia. Questi due anni e mezzo di pandemia hanno creato non pochi disagi nella coppia perché la convivenza forzata tra le mura di casa ha aumentato i conflitti, purtroppo anche la violenza, in particolare la violenza di genere, ma sopratutto c’è stato un grande calo del desiderio sessuale”. Così Maria Cristina Florini, psicologa, psicoterapeuta, sessuologa e presidente del Centro italiano sessuologia (Cis) affronta il tema del calo della libido a causa dell’emergenza sanitaria. “La conferma arriva da varie ricerche – spiega Florini – ricerche che ci dicono come anche tra i più giovani adulti si siano manifestate molte problematiche che riguardano l’identità sessuale, c’è stato un aumento della conflittualità della coppia e al tempo stesso un grandissimo calo del desiderio sessuale”.

E sugli obiettivi del Cis, società scientifica istituita nel dicembre 1959, Florini non ha dubbi: “la salute sessuale delle persone e delle coppie resta la nostra priorità. Da sempre il Centro italiano di sessuologia, tra le prime società scientifiche di sessuologia in Italia, si occupa degli aspetti fisici, clinici, scientifici e formativi per quanto riguarda il personale medico, lo psicologo e le professioni sanitarie. Come mission c’è la salute sessuale delle persone e delle coppie”.

(Adnkronos – Salute)