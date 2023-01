Iscrizioni anno scolastico 2023-24

Le iscrizioni on line sono obbligatorie per le scuole statali e facoltative per le scuole paritarie; riguardano anche i corsi di istruzione e formazione dei Centri di formazione professionale regionali.

Le domande potranno essere presentate dal 9 al 30 gennaio 2023.

Per accedere al Servizio è necessario utilizzare una delle seguenti identità digitali: SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica), eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) e richiedere l’abilitazione. L’abilitazione deve essere effettuata dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale. Per saperne di più collegati a https://www.provincia.padova.it/lista-scuole https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ e https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/