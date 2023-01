ROMA (ITALPRESS) – “Chiediamo una moratoria immediata della pena di morte in Iran. Non si può condannare chi ha partecipato a manifestazioni. E chiediamo al governo iraniano che si confronti con donne e giovani”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani al Tg5, parlando della situazione in Iran.(ITALPRESS).

Photo credits: www.agenziafotogramma.it