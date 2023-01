SERVIZI PER AZIENDE IN SCADENZA AL 31/01/2023

MOD. A36 – CARO ENERGIA AZIENDA – Contributo straordinario “una tantum”

Contributo a graduatoria basata sul maggior incremento percentuale del costo della voce “Spesa per la materia prima energia elettrica”, derivante dal raffronto di tale consumo energetico nella bolletta dei consumi del mese di Ottobre 2019 con quello nella bolletta dei consumi del mese di Ottobre 2022.

Non saranno considerate le domande il cui incremento di costo assoluto sia pari o inferiore a € 300.

Le domande delle imprese non in regola con i versamenti EBAV saranno escluse dalla graduatoria.

I contributi saranno erogati fino a capienza delle risorse disponibili.

Categorie interessate: tutte.

Consultare la SCHEDA INFORMATIVA per maggiori dettagli e per scaricare il MODULO di richiesta cliccando qui:

https://www.ebav.it/servizi/caro-energia-aziende/

Lo Sportello EBAV di Confartigianato Imprese Padova è a disposizione per maggiori informazioni al seguente recapito: tel.049/8056905 da lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 13,00.

I moduli compilati, firmati e completi degli allegati richiesti, dovranno essere inviati al nostro indirizzo [email protected]

SERVIZI PER I DIPENDENTI IN SCADENZA AL 31/01/2023

D36 – CARO ENERGIA DIPENDENTI – Contributo straordinario “una tantum”

Cliccare qui per consultare SCHEDA INFORMATIVA e per scaricare il MODULO per la richiesta:

https://www.ebav.it/servizi/caro-energia-dipendenti/

Ricordiamo che i dipendenti, per informazioni e per la presentazione delle loro pratiche, devono rivolgersi agli Sportelli EBAV delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori (CGIL, CISL o UIL)

SCADENZE ANNO 2023: https://www.ebav.it/wp-content/uploads/2022/11/Elenco-Servizi-A-D-scadenze-2023.pdf

CATALOGO SERVIZI 2023: https://www.ebav.it/catalogo/pagina-servizi/

(Confartigianato Imprese Padova)