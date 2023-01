Rosolen “Nel 2022 in Friuli dati positivi su occupazione e contratti”

UDINE (ITALPRESS) – “Continua anche nel 2023 l’importante attività che la Regione ha fatto negli ultimi quattro anni, in collaborazione con le Agenzie per il lavoro e con le imprese del territorio sul fronte del reclutamento di nuovo personale che le aziende continuano a cercare. I dati dell’ultimo trimestre del 2022, sul fronte dell’occupazione, nonostante il periodo difficile, continuano a parlare di numeri positivi sia rispetto alle assunzioni (+14,3%), che alle stabilizzazioni (+55%) dei contratti a tempo indeterminato rispetto ai trimestri precedenti.

E’ cresciuta anche l’occupazione femminile con una riduzione, nell’ultimo triennio, del gender gap. Risultati importanti che ci fanno proseguire sulla strada della collaborazione tra Centri per l’impiego e Agenzie per il lavoro per dare risposte concrete ai lavoratori e al sistema delle imprese”. Con questi dati l’assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen ha voluto introdurre la presentazione del primo Recruiting day del 2023 – promosso dall’Amministrazione regionale in collaborazione con Adecco Fvg – che vede coinvolte quattro importanti imprese con sede nella provincia di Udine che sono alla ricerca di 90 figure professionali da inserire nei loro reparti produttivi, negli uffici e nei centri di ricerca.

Le aziende coinvolte sono Biofarma Group di Mereto di Tomba, specializzata in prodotti per la salute; Metinvest Trametal Spa di San Giorgio di Nogaro operativa nel settore metallurgico; Pmp Pro-Mec Spa di Coseano specializzata nelle trasmissioni meccaniche per macchinari e Sirti di Basiliano del Gruppo internazionale che si occupa delle reti di telecomunicazioni.

Biofarma Group in particolare ricerca addetti alla produzione di integratori alimentari e cosmetici, addetti al confezionamento automatizzato e manutentori elettromeccanici. Metinvest ricerca invece gruisti, carrellisti, mulettisti, addetti ai forni, manutentori meccanici e ingegneri meccanici. Addetti alle macchine utensili, progettisti meccanici, data analyst, sviluppatori software e responsabili marketing sono invece i profili professionali ricercati dalla Pmp Pro.Mec. Mentre la Sirti seleziona capisquadra, autisti di mezzi pesanti, operatori di macchine operatrici, addetti alle opere civili oltre che collaudatori di reti di Tlc e in fibra ottica.

Già da oggi sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia sarà a disposizione il link dal quale reperire tutte le informazioni necessarie per candidarsi: il curriculum dovrà essere spedito entro il 31 gennaio. La giornata di Recruiting day, durante il quale i candidati potranno incontrare i responsabili delle quattro aziende, è invece organizzata per il prossimo 8 febbraio a palazzo Belgrado a Udine. “A questo primo Recruiting day del 2023 – ha aggiunto l’assessore Rosolen – ne seguiranno altri undici nei prossimi tre mesi. I numeri sull’occupazione che, nei primi nove mesi 2022, nel sistema produttivo regionale ha portato a +16mila unità rispetto allo stesso periodo del 2019 e 2021 – ha concluso l’assessore Rosolen – conferma che il sistema di “buone pratiche” che abbiamo creato con i privati sulla ricerca, selezione e reclutamento del personale funziona”.

foto: ufficio stampa regione Friuli Venezia Giulia

(ITALPRESS).