Siccità 2022, aperte le domande di contributo

Tempi stretti per le domande di contributo a fondo perduto per la siccità 2022. In questi giorni i nostri Uffici di Zona contatteranno direttamente le aziende interessate per definire le modalità di presentazione delle richieste. Invitiamo pertanto ad attendere nostre informazioni anche in vista di un possibile slittamento dei termini di presentazione delle domande. Sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 15 dicembre 2022, è stato pubblicato il Decreto Ministeriale di declaratoria, relativo ai danni subiti dalle imprese agricole del Veneto danneggiate dalla siccità nel periodo 1 maggio al 31 agosto 2022 che ha colpito l’intero territorio della Regione e quinti tutta la provincia di Padova. Ad oggi il nostro Organismo Pagatore non ha ancora comunicato le modalità per la presentazione delle domande. Consapevole dei tempi ridotti, il ministero sta valutando una possibile proroga, ma per il momento non ci sono novità.

Il D.M. da parte del MASAF ( Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e Foreste) consentirà alle aziende agricole, iscritte al registro imprese e con danni alle produzioni vegetali superiori al 30% della PLV (produzione Lorda vendibile), di presentare le domande di contributo ad Avepa.

Gli interventi ammissibili sono quelli definiti all’articolo 5 comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva:

a) contributi conto capitale (CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO); b) prestiti; c) proroga operazioni credito agrario; d) agevolazioni previdenziali.

(Coldiretti Padova)