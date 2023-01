Shiffrin non si ferma: a Zagabria vittoria n.81, Vonn nel mirino

ZAGABRIA (CROAZIA) (ITALPRESS) – Mikaela Shiffrin non si ferma più. Dopo il super-G a St.Moritz e la tripletta di Semmering, Her Majesty fa suo anche il primo dei due slalom in programma a Zagabria: vittoria numero 81 in carriera in Coppa del Mondo (51esima fra i pali stretti) e il record di Lindsay Vonn ormai a un passo. La connazionale si era fermata a 82 e già domani la 27enne fuoriclasse di Vail può centrare l’aggancio prima di partire a caccia del primato assoluto, gli 86 successi firmati da Ingemar Stenmark fra il 1974 e il 1989. Sulla collina di Sljeme, in condizioni quasi primaverili vista la poca neve, la Shiffrin bada al sodo: prima manche in gestione con 23 centesimi di vantaggio nei confronti della svedese Anna Swenn Larsson e 55 su Petra Vlhova, poi nella seconda non si risparmia, tanto da far registrare il quarto tempo parziale. Saranno alla fine 76 i centesimi di distacco della Vlhova (63esimo podio in carriera) che approfitta dell’errore della Swenn Larsson per scavalcarla al secondo posto mentre Wendy Holdener riesce a risalire solo due posizioni ed è quarta. Altro tassello pesante, dunque, verso la sua quinta Coppa di Cristallo (l’americana allunga in testa salendo a 975 punti contro i 586 della Vlhova) per una Shiffrin sempre più leader anche nella classifica di slalom (525 punti, +105 sulla Holdener) in una stagione che assume sempre più i contorni di un monologo: 7 vittorie (le ultime cinque consecutive e in tre diverse specialità) sulle 13 gare disputate, a cui va aggiunto il secondo posto nello slalom del Sestriere alle spalle di Wendy Holdener a fronte di pochi passaggi a vuoto, come fra i pali stretti di Killington (quinta dopo aver chiuso in testa la prima manche) o, sempre sulla stessa pista americana, il 13esimo posto in gigante. Giornata da dimenticare per le azzurre, con la sola Marta Rossetti a superare la prima manche e ad andare a punti col 19esimo posto finale (recuperate 10 posizioni anche grazie agli errori altrui). Esclusa dalla seconda parte di gara per appena 22 centesimi Lara Della Mea (31^), out Vera Tschurtschenthaler, Martina Peterlini e Anita Gulli. Domani si replica, appuntamento alle 15 e alle 18.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).