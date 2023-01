Kristoffersen si sblocca a Garmisch, Gross e Sala in Top Ten

GARMISCH (GERMANIA) (ITALPRESS) – Henrik Kristoffersen si sblocca a Garmisch ma l’Italia può sorridere con Stefano Gross e Tommaso Sala in Top Ten dopo una seconda manche pazzesca. Il 28enne norvegese per la prima volta in stagione sale sul gradino più alto del podio in Coppa del Mondo e lo fa fra i pali stretti della Gudiberg, sfruttando al meglio il pettorale numero 1 su una pista ricoperta di solfati: Kristoffersen getta infatti le basi della vittoria in una prima manche che lo vede rifilare 71 centesimi a Linus Strasser e 93 a Clement Noel (gli unici tre a scendere sotto i 54″), poi completa l’opera danzando fra le buche di una pista diventata infida limitando i danni su Manuel Feller (terzo secondo posto dopo i due in Val d’Isere) e dando altri 53 centesimi al campione olimpico in carica Noel. Kristoffersen conquista così la sua 29esima vittoria nel circo bianco, la prima in questa annata dove – dopo il terzo posto a Soelden – aveva infilato tre secondi posti consecutivi fra i due giganti in Alta Badia e lo slalom di Madonna di Campiglio. Con Braathen oggi a secco, Kristoffersen balza anche al comando della classifica di specialità (220 punti, +15 su Feller) e sale al terzo posto in quella generale, anche se resta distante (485) sia dal leader Marco Odermatt (946) che dal primo rivale dello svizzero, il connazionale Aleksander Aamodt Kilde (617). In casa Italia c’è di che sorridere, soprattutto grazie a Stefano Gross: partito col pettorale numero 38, si qualifica col 26esimo tempo, poi approfitta delle migliori condizioni della pista e tira fuori dal cilindro una seconda manche incredibile (suo il miglior crono) che gli consente di risalire addirittura fino alla quinta piazza, miglior piazzamento in Coppa del Mondo dal podio in Val d’Isere nel dicembre 2019. Gross finisce subito davanti a Tommaso Sala, altra nota lieta di giornata, che recupera quattro posizioni rispetto alla prima metà di gara ed è sesto. “Serviva un’iniezione di fiducia – ha detto Gross -, in allenamento sto sciando forte, oggi sono riuscito a dimostrarlo anche in gara. Era una situazione particolare, ma visto come sono riuscito a portare a termine la prima manche, mi sono detto che non potevo perdere l’occasione per fare una bella seconda. Peccato per l’ultimo intermedio, perchè lì ho lasciato quei decimi che potevano valere il podio. Ma adesso arrivano le piste che mi piacciono di più e dove proverò a ripetermi”. “Sono felicissimo del risultato, un pò meno della mia schiena – il commento invece di Sala -. Sto cercando di rimettermi, ma non sono riuscito ad allenarmi e ho gareggiato sotto antidolorifici. Va comunque meglio di Campiglio, ma ho recuperato solo al 50%. Sono felice della mia continuità e sono carichissimo per le prossime gare, Wengen e Kitzbuehel, in particolare. Lo scorso anno non credevo nella possibilità di salire sul podio, quest’anno ci sto credendo già da Madonna di Campiglio”. Inforcata e uscita nella prima manche sia per Giuliano Razzoli che per Alex Vinatzer, fuori dai trenta per soli 4 centesimi Simon Maurberger, più attardati ed esclusi dalla seconda parte di gara Tobias Kastlunger e il debuttante Matteo Canins. Si torna in pista nel weekend ad Adelboden: sabato gigante, domenica slalom.

