Covid: Ambrosi (Fdi), ‘solidarietà a Zaia, uso intercettazioni indecente’

Roma, 3 gen. (Adnkronos) – “La mia piena, totale solidarietà al Governatore del Veneto Luca Zaia, che ha svolto un lavoro encomiabile e generoso durante l’emergenza Covid alla guida di una regione che ha peraltro battuto tutti i record per crescita e sviluppo economico. Le polemiche scatenate contro di lui dal virologo Andrea Crisanti, poi candidatosi col Pd, in nulla intaccano la sua integrità e il suo valore di uomo e di amministratore. La vera vergogna, in questa vicenda, è l’uso indecente e strumentale di intercettazioni telefoniche ai danni del Governatore Zaia, nemmeno lontanamente indagato, intercettazioni date in pasto alla stampa seguendo un sistema barbaro indegno di una Nazione civile”. Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d’Italia.

(Adnkronos)