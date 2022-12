Toscana sul podio delle Regioni con la migliore reputazione turistica

FIRENZE (ITALPRESS) – La Toscana si conferma sul podio nella competizione che misura la reputazione turistica delle Regioni italiane, il Regional Tourism Reputation Index. Ad annunciarlo è la società Demoskopika che ha condotto un’analisi dettagliata basata su oltre 144 milioni di pagine internet indicizzate, 7 milioni di like e follower sulle reti sociali, 53 milioni di recensioni e 386 mila strutture ricettive osservate. Per il presidente Eugenio Giani si tratta “di un premio meritato per il lavoro svolto in sinergia tra pubblico e privato nella promozione turistica della Toscana. Remiamo tutti nella stessa direzione e questo conferma l’attrattività a livello nazionale e internazionale del nostro turismo”. L’assessore al turismo Leonardo Marras ha commentato ricordando come “questo record consolida la nostra presenza al top tra le destinazioni turistiche più ricercate e più popolari nelle ricerche web e social, segno che l’offerta turistica toscana intercetta al meglio la domanda dei viaggiatori. Le nostre variegate proposte si mantengo tra le più ambite e desiderate, inoltre vengono premiate anche le offerte ricettive di qualità. Un risultato che premia lo sforzo fatto insieme agli ambiti turistici e che ci pone di fronte al nuovo anno con la voglia di fare sempre meglio”. Nella ricerca Demoskopika la Toscana segue il Trentino Alto Adige e precede Emilia-Romagna e Marche. La Toscana consolida la sua posizione sia per le destinazioni turistiche più ricercate che per quelle ritenute più popolari sul web secondo il comportamento dei consumatori.

foto: ufficio stampa Regione Toscana

