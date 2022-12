Fai conoscere la tua impresa all’estero con un video promozionale!

Vuoi far conoscere la tua impresa all’estero? Vuoi valorizzare i tuoi prodotti con un racconto digitale e innovativo per catturare l’attenzione dei mercati internazionali ? Se hai risposto si e la tua azienda ha sede in Veneto e si occupa di attività manifatturiere, la Regione Veneto ti offre un’opportunità assolutamente da non perdere: la realizzazione totalmente gratuita di un video aziendale promozionale.

Il progetto “Sistema Nord Est” nasce dalla volontà della Regione del Veneto e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di attivare azioni comuni a favore dell’internazionalizzazione delle imprese del territorio. Coinvolge numerosi attori del territorio tra cui Finest S.p.A, capofila del progetto, la Camera di Commercio di Venezia e Rovigo, Venicepromex, Unioncamere Veneto e altri.

C’è tempo fino al 12 gennaio 2023 per aderire all’iniziativa inviando la richiesta via pec a [email protected] con tutta la documentazione necessaria scaricabile in fondo a questo articolo

Cosa prevede il servizio VIDEO AZIENDALE?

Il servizio di realizzazione di un video promozionale o di presentazione di prodotti/impianti (della durata

di 2/3 minuti) tramite la digital showroom prevede:

● assistenza nella scelta della strutturazione del video;

● lo sviluppo del progetto con moderne tecnologie sia in ripresa che in montaggio;

● l’assistenza per la creazione di uno script video (a carico dell’impresa) condiviso seguendo la

narrativa dello storytelling;

● le riprese presso la Digital Showroom di Padova, c/o sala 11 Pad. 11 Padova Fiere (Via N.

Tommaseo 59 Padova) e presso la sede dell’azienda;

● il montaggio creativo con possibilità di animazioni, suoni, musiche regolarmente licenziate e

sottotitoli;

● la consegna del prodotto finito nel formato mp4.

Possono aderire al progetto solo le PMI (no grandi imprese) attive con sede in Friuli Venezia Giulia o in Veneto, iscritte al registro imprese e in regola con il pagamento del diritto annuale appartenenti al SETTORE SECONDARIO (attività manifatturiere). L’iniziativa è riservata ad un numero indicativo minimo di 14 imprese, fino ad un massimo di 28

imprese (suddivise equamente tra imprese venete e imprese FVG) fino ad esaurimento del plafond disponibile per il progetto. Nell’accettazione delle richieste di partecipazione/adesione, si terrà conto dell’ordine cronologico di ricezione delle domande di adesione, fino ad esaurimento del plafond disponibile per il progetto. Nella graduatoria di assegnazione faranno fede data e ora della ricevuta di consegna della PEC.

Sarà data priorità di ammissione alle aziende che hanno aderito alla precedente edizione e sono state

escluse per esaurimento del plafond disponibile per il progetto.

Per maggiori informazioni

Venicepromex – Agenzia per l’Internazionalizzazione (Malvina Cerantola [email protected] – 049 8208323).

Qui potete scaricare:

la circolare che spiega nel dettaglio l’iniziativa:

circolare prog 1 Sistema Nord Est_video

Il modulo da compilare per partecipare alla selezione

ALL 1 mod adesione prog 1 Sistema Nord Est

la dichiarazione sostitutiva

All 2 Dichiarazione sostitutiva

Il tutto va compilato e spedito via pec dal 28 dicembre a [email protected] entro il 12 gennaio ore 12.00

(Confartigianato Imprese Padova)