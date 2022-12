Rubano: ATTENZIONE: ARIA INQUINATA – SEMAFORO ROSSO

Si comunica che nella giornata di giovedì 29 dicembre è stato raggiunto il livello di allerta 2 per il PM10 – livello rosso – secondo quanto previsto dall’Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano.

Il Bollettino di allerta PM10 è disponibile alla pagina https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/aria/bollettino-li…

Scatta quindi il DIVIETO di circolazione per gli autoveicoli e motoveicoli di seguito riportati dalle ore 8.30 alle ore 18.30 nei giorni 29 e 30 dicembre:

– Autoveicoli a benzina categoria “M” (trasporto persone) Euro 0, 1, 2;



– Autoveicoli a benzina categoria “N” (trasporto merci) Euro 0, 1, 2;



– Autoveicoli a gasolio categoria “M” (trasporto persone) Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5;



– Autoveicoli a gasolio categoria “N” (trasporto merci) Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5 (h 8.30 – h 12.30);



– Ciclomotori e Motoveicoli (*) categoria “L” Euro 0, 1.

Nuove comunicazioni verranno fornite non appena l’Arpav invierà il bollettino aggiornato.

Si raccomanda di verificare le prescrizioni, le vie percorribili e le deroghe descritte nel sito del Comune al seguente link: http://www.rubano.it/inquinamento