Boxing Day contro la Lube, Saitta: “La spinta del pubblico sarà fondamentale”

Il giorno di Santo Stefano ha riservato per la Pallavolo Padova la super sfida contro i campioni d’Italia in carica della Lube Civitanova. Per presentare la gara, hanno parlato coach Cuttini e Saitta: “Affrontiamo una squadra in un ottimo momento, ma non staremo a guardare”.

Appuntamento alla Kioene Arena lunedì 26 alle 18 (diretta VolleyballWorld).

UN GIRONE FA. “La Lube è una corazzata del nostro campionato e sta attraversando un ottimo momento di forma – esordisce Jacopo Cuttini – Lo sappiamo, siamo pronti per affrontarli. All’andata siamo riusciti a sorprenderli, anche perché era inizio stagione. Ora le cose sono cambiate, ma comunque noi siamo pronti e, come dico sempre ai ragazzi, non dobbiamo guardare in faccia nessuno. Siamo anche noi in un buon momento, speriamo che sia sufficiente per riuscire a competere”.

INTESA. “E’ chiaro che il lavoro in palestra aiuta a migliorare l’affinità tra palleggiatore e attaccanti – continua Davide Saitta – Passiamo molto tempo tutti insieme per crescere e limare eventuali difficoltà. Siamo sicuri che, però, l’unico modo per affrontare una stagione di buon livello è acquisire quelle sicurezze che poi durante le partite fanno la differenza. Ci vuole tempo, ma vedo progressi giorno dopo giorno”.

CRESCITA. Se è scattato qualcosa dopo Trento? Non credo – riprende il coach – penso che la squadra stia seguendo il normale processo di crescita. Mi piace sottolineare che i ragazzi non si scoraggiano mai e anzi, quando rientriamo in palestra dopo una sconfitta, c’è sempre tanta voglia di fare di più e di alzare i ritmi. Questo è un elemento fondamentale che trasmette fiducia a tutto l’ambiente”.

PRECEDENTI E ARBITRI DEL MATCH. Sono 52 i precedenti tra Padova e Civitanova, gli emiliani sono in vantaggio 45-7 nelle vittorie. Padova ha vinto l’ultimo scontro diretto all’inizio di questa stagione (3-2 nelle Marche). La sfida sarà arbitrata Stefano Caretti (1° arbitro) e Rossella Piana (2° arbitro) mentre l’addetto al videocheck sarà Gabriele Barbieri.

BIGLIETTI PER SFIDA CON CIVITANOVA E CISTERNA. Sono ancora attive le prevendite per il il match contro la Cucine Lube Civitanova in programma lunedì 26 dicembre alle 18 alla Kioene Arena. Tutte le informazioni si trovano sul sito www.pallavolopadova.com.

Il giorno dell’incontro le biglietterie della Kioene Arena saranno aperte con tariffe maggiorate, ulteriori dettagli a questa pagina. A partire da martedì 27 dicembre, invece, saranno attive le prevendite per la gara dell’8 gennaio alle 18 contro la Top Volley Cisterna. Per ulteriori informazioni visitare la sezione “biglietti” del sito www.pallavolopadova.com.

Francesco Munari

Ufficio Stampa Pallavolo Padova

(Pallavolo Padova)