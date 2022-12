Ulss 5 polesana: Avviso pubblico di manifestazione di interesse per partecipare alla programmazione del Piano di Zona 2023/2025

All’interno del percorso di programmazione per il Piano di Zona 2023-2025 l’Ulss 5 Polesana apre un avviso pubblico anche per gli ETS interessati a partecipare al percorso di co-programmazione.

La Conferenza dei Sindaci, nel dare avvio al processo programmatorio, ha infatti stabilito di avviare una istruttoria pubblica per la manifestazione di interesse a partecipare al processo di programmazione locale, al fine di garantire trasparenza nel processo di selezione dei soggetti coinvolti nei percorsi programmatori, con particolare riferimento agli Enti del Terzo Settore, anche in linea con quanto precisato dalle Linee Guida di cui all’Allegato A della DGR

1312/2022.

In data 19 dicembre è stato pubblicato l’Avviso pubblico per la presentazione di manifestazione di interesse a partecipare al processo di programmazione locale del Piano di Zona dei servizi sociali e sociosanitari per il triennio 2023-2025, con scadenza il 3 gennaio 2023.

Si segnala che il CSV di Padova e Rovigo prenderà parte a tutti i tavoli di lavoro per portare le proposte delle associazioni.

Le organizzazioni interessate a partecipare ai tavoli di lavoro possono rispondere all’avviso per la presentazione di manifestazione di interesse attraverso la quale sarà possibile portare e condividere i bisogni rilevati ed essere parte del processo di programmazione generale del Piano di Zona triennale.

Ai tavoli di lavoro, coordinati dall’Ulss 5 e dalla Conferenza dei sindaci, prendono parte diversi soggetti attivi in ambito socio-sanitario dei territori interessati.

Per informazioni: https://www.aulss5.veneto.it/trasparenza/bando/id/444

(CSV di Padova)