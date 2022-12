In Abruzzo 2 miliardi per Riprogrammazione Psc. Dall’Ue via libera a Fse Plus 21-27

PESCARA (ITALPRESS) – Lo stato di avanzamento degli interventi infrastrutturali e le attività di rinforzo della capacità amministrativa sono stati i grandi temi passati al vaglio del Comitato di Sorveglianza del Piano di Sviluppo e Coesione 2000-2020 che ha una dotazione di 1miliardo e 863milioni di euro per la parte ordinaria (ovvero 3785 interventi ripartiti su diverse aree tematiche) e più di 248 milioni di euro per la parte speciale (ovvero le risorse destinate alle azioni di contrasto al Covid 19). Per quel che riguarda la parte ordinaria, queste sono le aree tematiche e la copertura economica assegnata dal Psc: Ricerca e Innovazione (70 milioni di euro), Digitalizzazione (85milioni di euro), Competitività e imprese (144 milioni), Ambiente e Risorse naturali (532milioni), Cultura (239 milioni), Trasporti e Mobilità (621 milioni), Riqualificazione Urbana (95 milioni), Sociale e Salute (51 milioni), Istruzione e Formazione (oltre 10,5 milioni), e Capacità amministrativa (15,8 milioni). Questa architettura, insieme alla relazione di attuazione del piano al 31 dicembre 2021 e alla verifica dello stato di avanzamento del PSC 2000-2020 a ottobre 2022, hanno avuto il via libera dal Comitato di sorveglianza a cui hanno preso parte i rappresentanti del Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio, dell’Agenzia per la coesione territoriale, dei Ministeri competenti oltre al presidente della Regione Marco Marsilio e le altre istituzioni regionali Abruzzesi, riunite all’Aquila a Palazzo Silone.

Promossi anche gli aspetti qualificanti del Psc 2000-2020 quali le attività poste in essere sulla capacità e l’abilità amministrativa e la programmazione unitaria, l’informativa sul piano di comunicazione e il piano di valutazione. Il Comitato ha infine dato il via libera alla riprogrammazione di risorse residue con l’obiettivo di accelerare la spesa minimizzando il rischio di perdita dei finanziamenti.

«La creazione di un percorso di intenti comuni non nasce oggi – ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio – ma sicuramente oggi abbiamo messo un ulteriore tassello per valorizzare e arricchire la nostra collaborazione al servizio della programmazione unitaria e di conseguenza della crescita dell’intero Abruzzo. Il senso di questo Comitato di Sorveglianza non è quello di una mera approvazione formale di un piano fine a se stesso, ma una ulteriore presa di coscienza che il nostro impegno corale è determinante per affrontare le sfide a cui le nostre comunità sono chiamate. La costante verifica degli stati di avanzamento e il riallineamento dei dati, le pratiche sulla crescita amministrativa ci stanno consentendo di chiudere l’anno con ottime performance sulla spesa. Ora dovremo concentrarci sull’utilizzo delle nuove risorse confortati dalla certificazione che ci è appena giunta sui nuovi programmi». «La condivisione di questi atti amministrativi – ha proseguito il Direttore del Dipartimento di Presidenza Emanuela Grimaldi – è frutto di un percorso avviato da tempo ma anche di un lavoro frontale rispetto anche alle attività di monitoraggio rafforzato messe in campo per via delle scadenze del 31 dicembre tese a impedire la perdita di risorse».

Emanuela Murri, Autorità responsabile del PSC Abruzzo così commenta questo passaggio: «Dopo la validazione del PSC e l’impulso sull’avanzamento impresso nel corso dell’anno, la tappa odierna segna uno scatto in avanti particolarmente importante anche per gli interventi di armonizzazione con gli altri fondi della programmazione unitaria». Emanuela Murri ha infine ricordato l’importanza e la peculiarità del Piano, complementare allo sviluppo ed agli investimenti che fanno il paio con le risorse dei fondi strutturali europei e del PNRR nell’ottica di un utilizzo integrato e unitario delle diverse forme di finanziamento disponibili, in coerenza con gli obiettivi già definiti nei precedenti documenti di programmazione strategica».

Precedentemente la Commissione europea, con una nota inviata all’Autorità di gestione dei fondi europei, Carmine Cipollone, aveva approvato il Programma regionale del Fondo sociale europeo Plus. Si tratta di un traguardo significativo che dà il via libera alla programmazione regionale del FSE+ 2021-2027, le cui risorse, pari a 406 mln di euro, risultano triplicate rispetto al precedente ciclo di programmazione.

“Con l’approvazione del nuovo Programma operativo dell’Fse Plus 2021-2027 – ha detto il presidente della Giunta regionale Marco Marsilio – l’Europa ci ha dato un chiaro segnale di fiducia che noi, come abbiamo fatto per la programmazione appena chiusa grazie all’accelerazione della spesa registrata negli ultimi anni, sapremo ripagare rispettando tutte le scadenze indicate dalla Commissione. Ma è altrettanto importante sottolineare come con l’FSE Plus si aprono prospettive nuove per i cittadini abruzzesi sul fronte del lavoro, della formazione, dell’istruzione e della coesione sociale”.

Grazie all’incremento dei fondi, la Regione Abruzzo contribuirà al raggiungimento degli obiettivi strategici fissati dell’Unione europea nel Pilastro europeo dei diritti sociali. “Le azioni programmate nel PR FSE Plus 21-27 – come ha spiegato l’Adg, Carmine Cipollone – poggiano su politiche inclusive ed hanno come obiettivo il benessere degli individui, lo sviluppo sostenibile del territorio e il progresso sociale. Particolare attenzione, poi, è stata rivolta alle fragilità e agli squilibri territoriali presenti nella nostra regione”.

Nello specifico, il P.R FSE+ si articola in cinque assi di intervento: all’Occupazione (Asse I) sarà destinato il 24% (97mln di euro) delle risorse disponibili, che andranno a promuovere interventi per incentivare l’assunzione di disoccupati, la creazione di nuove imprese, la riqualificazione professionale. Per l’Asse II, Istruzione e formazione, sono previsti oltre 101 mln di euro, il 25% della dotazione complessiva, che andranno a finanziare, tra l’altro, i voucher per l’alta formazione, gli Istituti tecnici superiori, i master di II livello. Parte rilevante, il 32% delle risorse, oltre 130mln di euro, saranno impiegati per l’Asse III, Inclusione e protezione sociale, con interventi per l’integrazione delle persone a rischio povertà e per le categorie svantaggiate. A tal proposito, saranno riproposti i bandi che hanno dimostrato di rispondere alle esigenze del territorio, come Abruzzo include, Agorà, gli interventi a favore dei Caregivers e il potenziamento dei Centri antiviolenza. Oltre 61 mln di euro (il 15% della somma complessiva) saranno invece utilizzati per promuovere e favorire l’occupazione giovanile (Asse IV), con incentivi specifici e azioni di microcredito. Alla assistenza tecnica del programma (Asse V) andrà il 4% delle risorse, circa 16 mln di euro.

