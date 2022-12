Fondi per gli strumenti di cattura del cinghiale

La Regione, nell’ambito degli interventi per il controllo e l’eradicazione della peste suina, ha stanziato i fondi per la dotazione dei chiusini di cattura del cinghiale agli ATC (Ambiti territoriali di caccia) e CA (Comprensori alpini). I nostri Uffici di zona sono a disposizione per ulteriori approfondimenti e chiarimenti. I fondi, complessivamente 210.440 euro, sono erogati a Veneto Agricoltura che, a sua volta, provvederà alla distribuzione dei chiusini agli ATC/AC in relazione alle seguenti informazioni: elenco, suddiviso per Provincia, dei selecontrollori incaricati; mappatura dei danni arrecati dai cinghiali. La Regione infatti ha approvato lo schema di Convenzione con Veneto Agricoltura, per la realizzazione del progetto “Acquisto, inventariazione e distribuzione agli ambiti territoriali di caccia (ATC) ed ai comprensori alpini (CA) di strumenti adatti alla cattura, a scopo di controllo, dei cinghiali a seguito dell’approvazione del Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l’eradicazione della peste suina africana per gli anni 2022-2027”.

Scarica qui la delibera completa e il relativo allegato: DGR 1528 STRUMENTI CATTURA CINGHIALI

Dgr_1528_22_AllegatoA_490524

(Coldiretti Padova)