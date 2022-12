Engineering coordina Enershare, primo data space europeo per energia

(Adnkronos) – Engineering, leader italiano nei processi di trasformazione digitale per imprese e Pa, coordina il progetto di ricerca & sviluppo Enershare. Nato all’interno del programma Horizon Europe, Enershare si propone di sviluppare e di implementare il primo Data Space europeo nel settore dell’energia, in modo del tutto allineato alle specifiche dell’architettura Gaia-X, iniziativa che lavora allo sviluppo di una federazione di infrastrutture di dati e fornitori di servizi per l’Europa con l’obiettivo di garantire una sovranità digitale europea.

Enershare ha una durata triennale, comprende un consorzio di 30 partner provenienti da 11 Paesi europei differenti e rappresentati da primarie aziende ict, prestigiose università/centri di ricerca, importanti player del mondo delle utility. Nel progetto anche la presenza delle principali associazioni europee, di cui Engineering è membro, che stanno guidando lo sviluppo e la standardizzazione dell’architettura e dei componenti tecnologici per i dataspace (Fiware, Idsa).

La crescente digitalizzazione in corso del sistema energetico sta rendendo disponibile un’enorme quantità di dati. La condivisione dei dati energetici apre quindi la strada a servizi cross-value chain che possono contribuire a una maggiore efficienza a livello di sistema e a facilitare la transizione energetica verso sistemi energetici decentralizzati ed in grado di sfruttare la meglio le fonti rinnovabili intermittenti su scala locale. È in questo contesto che nasce Enershare, con la strategia di sviluppare ed implementare un ecosistema europeo aperto a tutte le organizzazioni che operano nel mondo energetico, rendendo accessibili e condividendo dati interoperabili in modo sicuro.

“Sono convinto che i data space in generale rappresentino un passo indispensabile per la competitività europea perché potranno abilitare una risposta efficace a tutte le nuove sfide della data economy, offrendo nuove possibilità di business in tutti settori, sia pubblici che privati promuovendo l’innovazione e la trasformazione digitale” ha affermato Massimo Bertoncini, senior innovation manager of R&D Smart Energy Lab. “Enershare rappresenta un’apripista nello sviluppo di data spaces verticali, essendo fra i primi progetti avviati a livello europeo sul tema energy. Engineering, leader della ricerca in Europa, contribuirà al progetto mettendo a disposizione competenze e risultati sviluppati nei numerosi progetti di ricerca conclusi con successo negli anni passati”.

Attraverso l’istituzione di uno spazio comune europeo dei dati energetici, che offrirà strumenti, soluzioni e standard per connetterli e renderli accessibili lungo l’intera catena del valore dell’energia, Enershare faciliterà la transizione green dei sistemi energetici attuali, supportando il raggiungimento dell’obiettivo impatto zero sul clima. In questo modo si punta da una parte ad affrancarsi progressivamente dalla dipendenza energetica da Paesi non Ue e, dall’altra, a coinvolgere il consumatore energetico in qualità di attore co-protagonista nella transizione energetica.

Per abilitare lo scambio di dati e servizi energetici Engineering svilupperà un marketplace basato su blockchain e smart contract con l’obiettivo di migliorare la fiducia reciproca tra gli attori dell’ecosistema e la sicurezza dei dati condivisi, abilitando la compensazione (anche non monetaria) di asset e risorse legate ai dati (datasets, algoritmi, modelli, servizi di analitica, risorse computazionali) con asset e servizi energetici (esempio manutenzione di impianto di riscaldamento, conferimento surplus di energia autoprodotta in ambito locale).

La validazione delle architetture e delle tecnologie sviluppate su un insieme di 7 piloti e test case in differenti Paesi europei (Italia, Finlandia, Portogallo, Grecia, Lettonia, Spagna, Slovenia) avrà inizio a gennaio 2023 e consentirà di abilitare una relazione win-win con Gaia-X: da una parte Enershare contribuirà alla dimostrazione nel settore energetico di componenti tecnologici già disponibili in Gaia-X, dall’altra consentirà di estrapolare best practice, linee guida e nuovi componenti tecnologici, che potranno essere resi disponibili per un loro utilizzo futuro da parte di altri Data Space attraverso Gaia-X, diventando così un punto di riferimento del settore.

Partner del progetto: Engineering Ingegneria Informatica, Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule Aachen, European Dynamics Luxembourg Sa, Fraunhofer Gesellschaft Zur Forderung Der Angewandten Forschung Ev, Fundacion Tecnalia Research & Innovation, Inesc Tec – Instituto De Engenhariade Sistemas E Computadores, Tecnologia E Ciencia, Nederlandse Organisatie Voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek Tno, Ethnicon Metsovion Polytechnion – National Technical University Of Athens, Trialog, Comsensus, Komunikacije In Senzorika, Doo.

E ancora: Envirodual, Trajnostno Okoljsko In Energetsko Upravljanje, Raziskave In Izobrazevanje, D.O.O., Smart Innovation Norway As, Fiware Foundation Ev, International Data Spaces Ev, Centro De Investigacao Em Energia Ren – State Grid Sa, Asm Terni spa, Eles Doo Sistemski Operater Prenosnega Elektroenergetskega Omrezja, Engie, Depa Commercial Sa, Cluster De Energia, Emotion srl, Hine Renovables Sl, Electricite De France, Komunalno Podjetje Velenje Doo, Fortum Oyj, Nokia Oyj, Elektro Celje D.D., Elektro Ljubljana Podjetje Zadistribucijo Elektricne Energije D.D., Vides Investiciju Fonds Sia.

(Adnkronos – Lavoro)