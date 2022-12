COLDIRETTI E CONFARTIGIANATO VENEZIA DONANO LA STATUINA DEL FLOROVIVAISTA AL PATRIARCA FRANCESCO MORAGLIA. NEL PRESEPE LA FIGURA SIMBOLO DI UN SETTORE CHE CREA BELLEZZA NONOSTANTE LA CRISI ENERGETICA

17 dicembre 2022 – E’ stata consegnata, oggi, al Patriarca Francesco Moraglia la statuina raffigurante il mestiere del florovivaista. L’omaggio fa riferimento all’iniziativa promossa da Coldiretti Confartigianato e Fondazione Symbola per rispettare una delle tradizioni più significative che è quella del Presepe che trasmette speranza e serenità anche nei momenti difficili. Quest’anno la scultura di chi coltiva piante, i fiori e si prende cura del verde urbano è stata realizzata ad hoc per testimoniare un lavoro tra i più segnati dalla pandemia e dalla guerra. Ciò nonostante gli operatori florovivaistici hanno seminato i campi e accudito le serre per continuare a garantire servizi e prodotti ai cittadini. Questa “nuova” figura, è il simbolo delle imprese impegnate nella cura e manutenzione del patrimonio green e della biodiversità – sostengono i promotori – è un’idea inedita per parlare di un’agricoltura plurale e differenziata, che produce cibo e insieme, beni immateriali indispensabili per la qualità della vita. Allo stesso tempo con il ‘valore artigiano’ che crea, trasforma, ripara, rigenera, include, unisce si risponde in modo positivo a questo tempo di grande incertezza, con un modello di ecologia umana e di imprese sostenibili. In rappresentanza delle associazioni che in questo periodo si stanno organizzando su tutto il territorio da Nord a Sud d’Italia con l’impegno di coinvolgere 226 Diocesi, erano presenti il direttore di Coldiretti Veneto Marina Montedoro insieme ad Andrea Colla e Giovanni Pasquali rispettivamente presidente e direttore di Coldiretti Venezia. Con loro i vertici della Confartigianato veneziana Renato Mason e il vice presidente Michele Furlan, “E’ stata un’occasione gradita per un confronto sulla situazione geopolitica – ha spiegato Andrea Colla – con il Patriarca Moraglia abbiamo affrontato i temi più attuali dal conflitto Ucraina – Russia e la questione dei costi energetici che costringono le aziende a stare in una situazione di crisi continua. Ciò nonostante l’azione degli imprenditori, in particolare quelli agricoli, non si è mai fermata rispettando quel ruolo riconosciuto dalla collettività di custodi della terra. Quello del florovivaismo è un comparto strategico per il territorio regionale e il sistema economico. Gli operatori sono i promotori della bellezza, della qualità della vita del contrasto ai cambiamenti climatici all’inquinamento dell’aria e del dissesto del territorio”. Il Patriarca Francesco Moraglia nel gradire il pensiero ha impartito la benedizione allargando gli auguri di un Buon Santo Natale agli agricoltori, artigiani e allo loro famiglie affinchè la passione con cui difendono il Made in Italy sia continua e costante per il bene del Paese.