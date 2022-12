Maltempo, superato primo livello criticità dell’Arno

FIRENZE (ITALPRESS) – “E’ stata una lunga notte per tanti cittadini in provincia di Pistoia a causa del violento nubifragio di ieri che ha visto impegnate senza sosta le donne e uomini della nostra Protezione civile, personale degli enti, vigili del fuoco e forze dell’ordine. Livelli in calo eccetto che per l’Arno, in piena a 1.000 metri cubi al secondo nel tratto fiorentino, e per la parte terminale del fiume Ombrone Grossetano. Nelle prossime ore precipitazioni su gran parte del territorio regionale, più insistenti sulle zone interne orientali. Attenzione, l’allerta gialla rimane per tutta la giornata di oggi”. Lo ha scritto sul suo profilo Facebook il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Poi, ha aggiunto: “Superato il primo livello di criticità dell’Arno a Firenze Uffizi, attivato anche il servizio di piena del Genio Civile della Regione Toscana. Portate in transito dell’ordine dei 1.000 metri cubi di acqua al secondo”.

(ITALPRESS).

Photo Credits: xb8