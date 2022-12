VITTORIE VENETE ALLA COPPA ITALIA DI MMA E BRAZILIAN JU JITSU A ROMA

Sabato e Domenica 10-11 dicembre si sono tenute la 10^ Coppa Italia di Mma e l’8^ Coppa Italia di Brazilian Ju Jitsu (Bjj) a Roma, alla presenza di circa 1200 atleti iscritti in varie discipline (Mma, Grappling e Bjj).

L’importante manifestazione si è svolta al Palatorrino, con inizio alle ore 8 del mattino con il classico controllo del peso dei concorrenti, ed è andata avanti sino alle ore 19 di entrambe le giornate.

Si sono presentati atleti da tutta Italia e anche alcune delegazioni provenienti dall’estero.

L’evento è stato organizzato dalla Figmma e dalla Federkombat per quanto riguarda le gare di Mma e invece dalla Bjj italia per quelle di Bjj e Grappling.

Anche in questa manifestazione si sono messi in mostra diversi atleti della famosa Carollo Academy di Castelfranco Veneto, riuscendo a conquistare medaglie e piazzamenti prestigiosi.

Nello specifico, 3 ori e 2 argenti sono stati vinti da 3 atleti che vivono a San Martino di Lupari (PD) e che sono già noti alle cronache sportive per i loro continui successi. Stiamo parlando di Luka Musobelliu, 23 anni (1 oro e un argento), Alex Turcato, 23 anni (1 oro) e Renato Pirrone 22 anni (1 oro e 1 argento). Abbiamo già parlato di questi 3 ragazzi in passato perchè hanno già vinto diversi titoli nazionali quali i Campionati italiani, europei e mondiali di Mma e Grappling in varie federazioni.

Da annoverare anche le 2 medaglie di bronzo per l’atleta Lorenzo Guarise, sedicenne, che riesce a portare a casa sempre qualche buon risultato. Una grande impresa ed un ottimo argento, al suo debutto, per l’atleta Michele Parinelli, di soli 14 anni, che ha sfiorato l’oro per poco nelle Mma. Islam Zeqiri invece conquista un meritato bronzo nelle Mma.

Questi ragazzi rappresentano un orgoglio per il Veneto ed in particolare per il territorio di Castelfranco Veneto e zone limitrofe. Non dobbiamo inoltre dimenticare che stiamo parlando di sport piuttosto “sconosciuti” fino a qualche anno fa ma che ora, finalmente anche in Italia, iniziano ad essere più popolari. All’estero questi sport sono assai conosciuti e molto più praticati; addirittura le Mma sono annoverate tra i 5 sport più pagati al mondo e più seguiti dal pubblico. Siamo fiduciosi che anche nel nostro Paese la situazione, già in cambiamento, migliorerà e arriveranno presto quei tipi di riconoscimenti, economici e mediatici, anche per questi sport estremamente tecnici e caratterizzati da disciplina marziale.

La Redazione