Este: Pm10 a Este : continua il livello verde

Home Notizie Pm10 a Este : continua il livello verde

In Veneto, a causa della somma degli effetti generati dalle diverse sorgenti di emissione in atmosfera e dalle condizioni atmosferiche di elevata stabilità e scarsa circolazione dei venti, si rilevano superamenti ripetuti del valore limite giornaliero per il PM10, soprattutto nel periodo invernale. Tali condizioni sono comuni a tutte le regioni del Bacino Padano, tra cui Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte, che hanno siglato, insieme al Ministero dell’Ambiente, il Nuovo Accordo di Bacino Padano. Il documento, firmato a Bologna il 9 giugno 2017, prevede una serie di impegni da parte delle Regioni finalizzati all’adozione di limitazioni e divieti, principalmente nel settore dei trasporti, della combustione di biomassa per il riscaldamento domestico e dell’agricoltura, allo scopo di contenere il numero di superamenti del valore limite giornaliero.

Il Decreto Legislativo 155/2010 ha stabilito in 50 µg/m3 il valore limite giornaliero per la protezione della salute umana per il PM 10 , da non superare per più di 35 giorni l’anno, e ad oggi sul nostro territorio sono 34 i superamenti annuali e, dai bollettini emessi dall’ARPAV, si riscontra che sul territorio comunale continua essere attivo il Livello Verde, cioè nessuna allerta, con un indice di qualità dell’aria buona.

Si ricorda che i provvedimenti sono strutturati su tre livelli (verde, arancio e rosso) che si applicano in base alla comunicazione di ARPAV in merito ai dati di concentrazione di PM10. La comunicazione di Arpav viene trasmessa, al Comune, nei giorni successivi al controllo e fa riferimento ai giorni antecedenti. Al raggiungimento del livello di allerta (arancio o rosso) si attiveranno le misure temporanee il giorno successivo a quello di controllo (il lunedì, mercoledì e venerdì) e resteranno in vigore fino al giorno di controllo successivo.

Le limitazioni e provvedimenti sono riportati nel dettaglio nelle Ordinanze n. 119 del 29.09.2022 e n. 124 del 05.10.2022 (clicca qui) per quanto riguarda l’uso degli impianti termici, anche a biomassa legnosa, gli spandimenti, le combustioni all’aperto e la circolazione dei veicoli nel comune di Este.

Per ulteriori informazioni e approfondimenti sui dati rilevati per la misura della qualità dell’aria è possibile consultare la pagina web dedicata dell’ARPAV e in allegato i consigli pratici per la popolazione predisposti dallo stesso Ente.





Condividi su:

(Comune di Este)