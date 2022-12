Conferenza stampa: mostra fotografica “Krampus – I diavoli delle foreste”

I Krampus sono la rappresentazione fantastica di creature demoniache la cui origine risale all’era pre-cristiana. In seguito queste figure furono assimilate dalla tradizione cristiana, assumendo quindi il ruolo immaginifico di umili servitori di San Nicola, la cui festa ricade il 6 dicembre. Oggi, fra la fine di novembre ed il mese di gennaio, in numerose località del Friuli Venezia Giulia e del Trentino Alto Adige i Krampus tornano fra le persone in caratteristiche e suggestive sfilate in diverso centri abitati.

La mostra fotografica “Krampus. I diavoli delle foreste”, promossa dall’Assessorato alla cultura, è il risultato del reportage che Roberto Masiero, fotografo padovano, ha effettuato nel corso di cinque anni nel Tarvisiano, per raccontare la tradizione legata a questi mostri spaventosi e alla festa nel giorno di San Nicola dedicata ai bambini.

La mostra verrà presentata in conferenza stampa

venerdì 16 dicembre, alle ore 12:00

Galleria Civica Cavour

Saranno presenti:

Andrea Colasio, assessore alla cultura

Roberto Masiero, fotografo, autore del reportage

(Padovanet – rete civica del Comune di Padova)